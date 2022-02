Kłopoty z łańcuchami dostaw. Fakro stara się liczyć tylko na siebie

Minimalizowanie strat, gromadzenie zapasów, odmienne trasy dostawy – to tylko początek działań, jakie może podjąć firma stająca w obliczu zakłóconych lub zerwanych łańcuchów dostaw. Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, wyjaśnia, jak zaburzenia w międzynarodowym handlu wpłynęły na działalność światowego wicelidera w produkcji okien dachowych i schodów strychowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nieprzewidywalność i niestabilność stają się codziennością

Mamy nadzieję, że ta sytuacja jest przejściowa, niemniej jednak przygotowujemy się na wszystkie możliwości. Inwestujemy w ciągniki i naczepy oraz nowoczesne obiekty magazynowe, aby jeszcze sprawniej dostarczać nasze produkty. Optymalizujemy procesy magazynowe - np. poprzez automatyzacje i innowacje. Zbudowaliśmy też silne relacje z kluczowymi dostawcami.Nasz dział badań i rozwoju ciągle testuje również nowe komponenty, aby w razie braków jednych materiałów móc szybko zareagować i zastąpić je innymi.- Koszty kryzysu na pewno poniesiemy wszyscy - zarówno przedsiębiorcy, pracownicy jak i konsumenci, którzy być może w tym okresie więcej zapłacą za niektóre produkty, szczególnie żywnościowe czy ochrony osobistej. Pozwólmy jednak tutaj działać rynkowi, bo to nas najmniej będzie kosztowało. I w ten sposób najszybciej wyjdziemy z kryzysu.Nasz potencjał gospodarczy zależy od nas wszystkich, ale również od konsumentów, którzy swoimi decyzjami zakupowymi najbardziej mogą wesprzeć rodzimą gospodarkę. Na stronie internetowej www.polskiemarki.info możemy dowiedzieć się, które marki są nasze.- Jak już wspomniałem, mamy nadzieję, że aktualne trudności są przejściowe. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że sytuacja popandemiczna zmieniła świat i pewne kwestie. Nieprzewidywalność i niestabilność stają się codziennością w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw. Dlatego ważne, żebyśmy zrozumieli, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość.Największą barierą do przezwyciężenia kryzysu w Polsce pozostaje niski poziom kapitału społecznego. Konieczne jest, aby Polacy ufali sobie i dla wspólnego dobra chcieli ze sobą współpracować. To pozwoli nam osiągać więcej korzyści i wykorzystywać tzw. efekt synergii. Nie da się tego jednak zrobić bez powszechnego zrozumienia podstawowych praw gospodarki, które przybliża Fundacja Pomyśl o Przyszłości.Firma Fakro jest firmą o charakterze globalnym. Nasze spółki znajdują się w wielu krajach na świecie, a ciągłe dążenie do rozwoju stanowi jedną z naszych wartości firmowych. W związkuz tym planujemy dalej intensyfikować nasze działania tak, by stale zwiększać eksport i móc korzystać z efektu skali.- Zapewniamy naszym zagranicznym klientom stały dostęp do produktów poprzez tworzenie zagranicznych hurtowni. Obecnie produkty Fakro trafiają wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na okna dachowe, czyli do ponad 50 krajów na całym świecie.W skład Grupy Fakro, zatrudniającej ponad 4300 osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce, a sprzedaż na eksport stanowi 70 proc. ogólnej sprzedaży. Każda ze spółek zajmuje się rozwojem sprzedaży oraz logistyką produktów, a dodatkowo świadczy usługi związane z doradztwem technicznym oraz serwisem. Bez wątpienia na korzyść Fakro działa innowacyjność naszych produktów.Dział Badań i Rozwoju Fakro liczy ponad stu konstruktorów – autorów ponad 180 zgłoszeń patentowych. Nie ustajemy w poszukiwaniach i unowocześnianiu naszej oferty.Odpowiadając na drugą cześć pytania: najprawdopodobniej sytuacja związana z zakłóceniem łańcucha dostaw będzie stanowić podstawę do kształtowania w przyszłości relacji z nowymi partnerami biznesowymi.Najważniejsza w tym zakresie jest elastyczność własnego łańcucha dostaw - tak, aby - na skutek pandemii lub innych czynników, które zakłócają ów łańcuch - można było szybko i sprawnie reagować. I właśnie w tą stronę zmierzamy, by poprzez nowe relacje biznesowe tworzyć sobie takie warunki, aby nasz łańcuch dostaw był elastyczny i przygotowany na trudne sytuacje w przyszłości.Zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, więc przewagę konkurencyjną będą miały te firmy, które będą potrafiły szybko reagować na pojawiające się nowe okoliczności- Na pewno tak - już teraz część firm spedycyjnych lub producentów floty informuje nas o swoich działaniach i planach na przyszłość w kwestii polityki środowiskowej.Z racji tego, że nasza firma również posiada długoletni plan działania w ramach tzw. zrównoważonego rozwoju na pewno w pierwszej kolejności będziemy podejmować współpracę z podmiotami, które i w tej mierze mogą z nami współdziałać i wymieniać doświadczenia.