Klucz do wymiany lokomotyw w Polsce leży na torach

Cechuje nas optymizm, jeśli chodzi o rozwój rynku taboru kolejowego w Polsce. Do tego potrzeba jednak ukończenia głównych inwestycji kolejowych i skrócenia czasu transportu ładunków - mówi Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility w Polsce. - Lokomotywy powinny pokonywać dziennie 1000 km, a nie stać pod semaforami.

Uwidoczni się to mocniej, gdy skończy się główna część programu modernizacji polskich linii kolejowych i pociągi nabiorą prędkości. Dziś cały czas trwają prace na głównych ciągach komunikacyjnych: E20 (wschód-zachód) czy linii 131 (północ-południe). W efekcie wielu miejscach ruch nie jest płynny.Średnia prędkość handlowa na odcinku Małaszewicze - Rzepin / Oderbrücke to 33 km na godzinę. Pociągi od granicy wschodniej do granicy zachodniej, jadą czasami, także trasami okrężnymi, nawet 48 lub aż 101 godzin.Jeżeli podnieślibyśmy prędkość dwukrotnie, pojawiłaby się bardzo duża oszczędność czasu, ale także i majątku, który używamy do prowadzenia ruchu. Im szybszy obrót, tym potrzeba mniej wagonów i lokomotyw do jego obsługi.Gdy ekipy budowalne zejdą z torów, jestem przekonany, średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce przybliży się do tej w Europie Zachodniej, czyli 60 i więcej km/godz. Dziś w Polsce porusza się tak nie więcej niż 8 proc. składów. Są już jednak pierwsze dobre przykłady. Średnia prędkość pociągu z Małaszewicz do Zebrzydowic na granicy z Czechami to 51 km/godz.- Obserwujemy duże zapotrzebowanie na nowy tabor. Pandemia, przynajmniej na razie, nie uderzyła w ten segment rynku. W 2020 r. spadek przewozów towarowych koleją wyniósł 6,6 proc. (praca przewozowa), ale o prawie 11 proc. wzrosła skala przewozów kombinowanych, czyli głównie kontenerowych. Szczególnie wyraźnie widać to na linii E20, czyli w korytarzu Nowego Jedwabnego Szlaku.W transporcie kombinowanym 80 proc. przewozów stanowią przewozy międzynarodowe. Do ich wykonania potrzebne są do lokomotywy wielosystemowe. Węgiel można po Polsce wozić lokomotywami na prąd 3 kV. Nie potrzeba do tego pojazdów wielosystemowych jak Vectron. Chociaż, jeśli zaszłaby potrzeba, to Vectron może pociągnąć za sobą nawet 3,2 tys. ton węgla...- Cechuje nas optymizm, jeśli chodzi o rozwój rynku taboru kolejowego. Ale do tego potrzeba, tak jak powiedziałem, ukończenia głównych inwestycji kolejowych i skrócenia czasu transportu ładunków, jaki kolej oferuje swoim klientom.Jednocześnie sprzęt, który jest drogi, powinien pokonywać dziennie 1000 km, a nie stać pod semaforami. Nasza lokomotywa jest do tego przygotowana.I to ma być 1000 km za które płacić klient, zamawiając usługę transportową. Wtedy zapotrzebowanie na nowe pojazdy wzrośnie. Dziś prędkość handlowa w ruchu towarowym to często niewiele powyżej 25-30 km/godz. Przewoźnik może powiedzieć: po co mi nowy sprzęt, który i tak będzie stał w trasie.- Tak. Zsumowana EBIDTA przewoźników towarowych w Polsce, to dane Urzędu Transportu Kolejowego za 2020 r, to 1 mld140 mln zł. Wobec osiąganych obrotów i potrzeb transportowych gospodarki to naprawdę niewiele.Na razie przewoźnicy towarowi nie mają wysokich marż, nie stać ich na masową wymianę pojazdów. Jedyny segment, jeśli chodzi o tabor, który odznaczył się bardzo dużym wzrostem, to wagony do przewozu kontenerów. W stosunku do roku 2019 przybyło ich około tysiąca. Spadła za to liczba węglarek czy cystern.Czytaj także: Masa na bocznicę. Dlaczego tak mało wozimy koleją - Na to wygląda. Unia w ramach programów postcovidowych chce wspierać projekty, przyczyniające się do podnoszenia efektywności energetycznej gospodarki, także transportu. Kolej ma tu do odegrania ważną rolę. Mówią o tym dokumenty unijne.- Cały czas jestem optymistą w tej sprawie... Myślę, że ostatecznie napłyną one do Polski.- To zależało od rodzaju projektu i celu, który mu przyświecał. W przypadku transportu kombinowanego dofinansowanie wynosiło zwykle 50 proc. Zdarzyło się jednak, że było większe.Na koniec okresu rozliczeniowego 2007-2014 okazało się, że nie zostały wykorzystane wszystkie pieniądze, więc Komisja Europejska zgodziła się dopłacić beneficjentom do zakupu taboru. W efekcie włożyli w projekty tylko 25 proc., mimo że początkowo wymagano 50 proc.Jeśli chodzi o komponenty cyfrowe, np. związane ETCS, to wyposażenie w nie nawet używanych lokomotyw mogło otrzymać wsparcie nawet do 75 proc. wartości projektu.- Na szczęście w kolejnictwie nie obowiązują takie kanony jak w modzie...- Tak (uśmiech), gdy wyrzuca się dobre urządzenie, bo trzeba pokazać, że ma się najnowszy model, który różni się od poprzedniego detalami, a tak naprawdę oparty jest na tej samej technologii.W przypadku Vectronów, które budowane są już od ponad 10 lat, zmiany występują przede wszystkim w sferze cyfrowej. Potrafimy zbierać coraz więcej danych z lokomotyw i przesyłać do punktów, które zajmują się ich naprawami. Możemy projektować cały proces utrzymania, przewidując, którą część trzeba będzie wymienić, aby pojazd w całości działał prawidłowo.W październiku uruchomiono m.in. system jazdy autonomicznej kolejki S-bahn w Hamburgu. Wszystkie decyzje dotyczące rozruchu, jazdy i hamowania, zatrzymywania się na przystankach czy zwalniania w określonych miejscach, np. na ostrych łukach czy podjazdach, podejmuje komputer. I tak stara się prowadzić pojazd, aby zużycie energii było optymalne. Nie pojedzie lokomotywą, jak kierowca rajdowy. Co więcej: nie używa hamulców ciernych, tylko hamuje silnikami, które działają jak prądnice, zwracając prąd do podstacji, do systemu energetycznego. Hamulców ciernych używa się jedynie na ostatnich metrach przed zatrzymaniem, gdy prędkość spada poniżej 5 km/godz.Jazdę autonomiczną wprowadza się tam, gdzie autonomiczna jest także organizacja ruchu: w metrze, w niektórych przypadkach na S-bahnie. W Polsce jazda autonomiczna może być na razie ryzykowna - z uwagi na to, że nawet na odcinkach, które wydają się zabezpieczone, nie ma gwarancji bezkolizyjności. Zdarzają się przecież przypadki omijania przez kierowców samochodów zapór na przejazdach kolejowych i wjazd wprost pod pociąg.- Dbałość o bezpieczeństwo pozostaje stałym elementem naszej kultury pracy, a certyfikat ECM to tego doskonałe potwierdzenie i gwarancja odpowiedniej jakości.Aktualnie jesteśmy wpisani do rejestru kolejowego jako ECM odpowiedzialny za utrzymanie kilkunastu lokomotyw Vectron dla firm Cargounit, Laude Smart Intermodal oraz Lotos Kolej. Ta liczba w najbliższych latach zostanie rozszerzona o kilkadziesiąt dodatkowych lokomotyw Siemensa dostarczanych na polski rynek.- Pracujmy nad zwiększeniem prędkości Vectrona do 230 km/godz. Podnosząc prędkość, chcemy przygotować tę lokomotywę do współpracy z coraz większą flotą wagonów - już gotowych lub właśnie projektowanych - dostosowanych do jazdy 230 km/godz.- Tak myślę. Na polskim rynku oprócz Vectronów są m.in. Gamy Pesy, wyposażone w nasze przekładnie. Sprzedają się także produkty Newagu: czteroosiowe Griffiny i sześcioosiowe Dragony.- Przede wszystkim obsługa ruchu międzynarodowego- Kilkanaście lub więcej rocznie.