KO: Koncepcja przebiegu szprych do CPK marginalizuje województwo świętokrzyskie

Świętokrzyscy parlamentarzyści i samorządowcy Koalicji Obywatelskiej apelują o zmianę przebiegu tzw. szprych kolejowych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ich ocenie, obecne propozycje marginalizują miasta położone na północy województwa - Starachowice i Skarżysko Kamienną.

"Przedstawiona koncepcja przebiegu szprych przez nasze województwo jest niezadawalająca" - mówiła podczas piątkowej konferencji prasowej posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. Jak dodała, po pierwsze marginalizuje ona północną cześć województwa świętokrzyskiego. "Po drugie bulwersuje włodarzy wielu gmin z uwagi na to, że nie wiedzieli oni o żadnych konsultacjach społecznych, w których mogliby wziąć udział" - dodała.

Według posłanki KO "lobbing posłów z Radomia" spowodował, że zarówno Skarżysko jak i Starachowice zostały wykluczone z programu budowy szprych. "Dwa spośród trzech miast prezydenckich na północy województwa nie są uwzględnione w bezpośrednim połączniu do CPK. Starachowice zostały zupełnie pominięte, a tam jest Specjalna Strefa Ekonomiczna i warto wspierać tego typu miejsca. Z kolei Skarżysko-Kamienna to jeden z największych węzłów kolejowych w Polsce" - zauważyła.

Zaapelowała także o zwołanie posiedzenia zespołu świętokrzyskich parlamentarzystów. "Trzeba na spokojnie, ale w sposób absolutnie merytoryczny, szybki i zdecydowany zająć się tą koncepcją, tak, aby była ona dobra dla naszego regionu" - podkreśliła Okła-Drewnowicz. Zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska będzie w tej sprawie podejmować kolejne interwencje. "Będziemy składać pisma do wojewody i marszałka, aby te dwa miasta z północy znalazły się w planie szybkich szprych do CPK" - oświadczyła.

W ramach Programu CPK w województwie świętokrzyskim planowana jest budowa 73 km nowych linii. Powstaną linia nr 89 (Końskie - Kielce) i linia nr 73 (Busko Zdrój - Tarnów). To fragmenty tzw. szprychy nr 7. Wybudowana zostanie także linia nr 84 (Radom - Kunów), będąca elementem szprychy nr 6. Właśnie przebieg tej linii budzi największe obawy posłów KO.

Alternatywny przebieg szprychy numer 6 proponował podczas konferencji Jan Maćkowiak, radny wojewódzki i były wicemarszałek, który w samorządzie odpowiadał za infrastrukturę kolejową. Jego zdaniem szprycha numer 6 powinna składać się z dwóch niezależnych odnóg.

"Jeżeli dla rządu tak ważny jest Radom to prosimy nie kosztem naszego województwa. Szprychę numer 6 można zaprojektować w wariancie +Y+. Jedna z odnóg mogłaby biec przez miasta, na których nam zależy, druga z odnóg może odbijać z Ostrowca na Radom i zabezpieczać interesy południowej części województwa mazowieckiego. Naszą propozycją jest by szprycha numer 6, która biegnie od Podkarpacia i jest wyrysowana przez Sandomierz i Ostrowiec dalej biegła przez Starachowice i Skarżysko do linii kolejowej 25" - stwierdził samorządowiec.

Jego zdaniem obecna propozycja nie ma uzasadnienia "geometrycznego i gospodarczego". "Dlaczego zaprojektowano ją tak, że w Ostrowcu ucieka do Radomia? Nie ma to uzasadnienia geometrycznego, bo to nie jest najkrótszy przebieg, nie ma też uzasadnienie gospodarczego, ponieważ wyklucza się dwa poważne miasta Starachowice i Skarżysko" - zaznaczył Maćkowiak.

Jak dodał, wątpliwości nie budzi przebieg szprychy numer 7. "Jest ona zasadna. Przebiega przez Busko i Kielce, następnie przez Miedzianą Górę dotrze do linii kolejowej 25 do CPK i Warszawy" - podkreślił. "Mam nadzieje, że nie tylko posłowie opozycji, ale także koalicji rządowej zrozumieją ten interes. Będą pamiętali, że to nasi mieszkańcy ich wybrali i będą odpowiadali za to, jaki kształt to rozwiązania osiągnie w efekcie" - mówił Maćkowiak.

Zaniepokojenie z powodu proponowanego przebiegu linii kolejowych wyraził Konrad Kroenig, prezydent Skarżyska Kamiennej. "W Skarżysku obawiamy się wykluczenia komunikacyjnego. Wystosowaliśmy apel do ministra infrastruktury. Zbieraliśmy podpisy o szybką szprychę. Zwracam się do parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, do marszałka, który pochodzi ze Skarżyska i wojewody, aby wykorzystując swoje możliwości polityczne lobbowali, aby szprycha znalazła swoje miejsce, także w Skarżysku Kamiennej. Skarżysko to węzeł kolejowy o ogromny znaczeniu, nie wyobrażamy sobie, że zostaniemy pominięci" - powiedział Kroenig.

Program kolejowy Centralny Port Komunikacyjny zakłada budowę 1600 kilometrów nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Każda z 10 kolejowych "szprych", prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury.