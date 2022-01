Kolej bez granic. Coraz bliżej likwidacji poważnej bariery

W połowie grudnia zaprezentowano prototyp cyfrowego tłumacza przeznaczonego do użytku w ruchu kolejowym. Aplikacja pomaga komunikować się werbalnie maszyniście pociągu z dyżurnym ruchu, mimo że nie mówią oni w swoich językach. To znaczący krok do likwidacji jednej z poważniejszych barier ograniczających rozwój kolei w Europie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Testy i podsumowanie projektu

Podstawowa okazała się więc znajomość języka obcego przez maszynistę i, co się z tym wiąże, przepisów obowiązujących w sąsiednim kraju. Dzieje się tak dlatego, że kolejowa mapa Europy, mimo układu z Schengen, poszatkowana jest granicami państwowymi, które najczęściej pokrywają się z granicami występowania języków. A że prowadzenie pociągu wymaga werbalnego komunikowania się, na każdej granicy następuje zwykle zmiana załogi. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałby transport drogowy, gdyby kierowcy musieli się zmieniać co 300-500 km?Przejazd przez granicę dzięki coraz szerszemu stosowaniu lokomotyw wielosystemowych, czyli takich, które mogą poruszać się w różnych krajach, staje się coraz łatwiejszy, ale wymiana załóg nadal stanowi problem. Obniża to konkurencyjność kolei, która przecież do roku 2050 ma znacząco podnieść swoje obroty jako jeden z fundamentów zielonej zmiany w europejskim transporcie ludzi i towarów. Nic więc dziwnego, że z różnych stron słychać coraz silniejsze głosy dotyczące podwyższenia stopnia interoperacyjności kolei w Europie.Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych (European Rail Freight Association - EFRA) w swoich ubiegłorocznych rekomendacjach podniosło sprawę ustanowienia dla europejskich maszynistów uniwersalnego języka. W Polsce branża nie mówi "nie", ale bije od niej sceptycyzm. Pisaliśmy o tym w listopadzie w artykule „Maszyniści pociągów jak piloci. Jeden język w całej Europie” . Nie owijając w bawełnę, chodzi o problemy z nauką języka obcego (w domyśle angielskiego). Starsze pokolenie maszynistów uczyło się w szkole rosyjskiego, a młodszym przyswajanie angielskiego kolejowego idzie jak po grudzie, m.in. z braku odpowiedniego systemu szkolenia. Automatyczne tłumaczenie może być więc idealnym rozwiązaniem.Po przetestowaniu prototypu Translate4Rail Language Tool w laboratorium, jego twórcy w połowie ubiegłego roku udali się w teren, na granicę austriacko-włoską, aby sprawdzić „sprzęt” w rzeczywistych warunkach operacyjnych, wykorzystując dwa scenariusze: „postoju” i „działania”.Badania przeprowadzono przy dużym zaangażowaniu ekspertów reprezentujących dwóch zarządców infrastruktury: RFI (Rete Ferroviaria Italiana) i ÖBB Infra oraz czterech przewoźników kolejowych: DB Cargo, Lokomotion, Rail Cargo Austria i Rail Traction Company.Testy rozpoczęły się 30 czerwca w Tarvisio-Pontebba/Pontebba-Tarvisio i były kontynuowane po stronie austriackiej 1 lipca w Arnoldstein-Villach/Villach-Arnoldstein. Aby zapewnić bezpieczeństwo, do testów terenowych zaangażowano dwujęzycznych maszynistów i kontrolerów ruchu. Efekty były dobre.- Prowadzenie pociągu powinno być tak łatwe, jak prowadzenie ciężarówki. Translate4Rail się do tego przyczynia - powiedziała Sandra Gehenot, koordynatorka projektu z ramienia UIC podczas spotkania, które go podsumowało.- Projekt otworzył zupełnie nowy obszar dla sektora kolejowego - skomentował Peter Šišolák, przedstawiciel RailNet Europe. - Uważam, że Translate4Rail jest kamieniem milowym w komunikacji kolejowej. Wpisuje się również w strategię UE.Kluczowe dla przyszłości projektu są sprawy bezpieczeństwa. Kolejowe procedury są na nie szczególnie czułe.- Było to brane pod uwagę od fazy projektowania aż do testów - wyjaśnił Parinaz Bazeghi, kierownik projektu w UIC. - Trzykrotnie zorganizowano warsztaty, których celem było uzgodnienie znaczenia komunikatów. Lista predefiniowanych wiadomości została opracowana przez dwujęzycznych ekspertów i przetłumaczona w pełnej zgodności z przepisami krajowymi.Zespół Translate4Rail jest przekonany, że cele projektu zostały osiągnięte. Dostarczył on kluczowych wniosków i spostrzeżeń, które stanowią wskazówkę do dalszych działań. Będziemy obserwować, jak pomysł się rozwinie.