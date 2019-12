Kolej bije rekordy w przewozach pasażerskich. Cargo nadal nie korzysta z efektów inwestycji

Diametralnie różną tendencją rynkową zakończą 2019 rok przewoźnicy kolejowi. W transporcie pasażerów odnotują wzrost pasażerów, w transporcie towarów – spadek wolumenu i pracy przewozowej. To rodzi pytanie, dlaczego w tak różny sposób przejawiają się efekty wielomiliardowych inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Przewozy towarów

Dlaczego?

Patrz też: Prezesi spółek z branży kolejowej o mijającym roku Także listopad nie przyniósł spadkowej w tym roku tendencji przewozów towarów koleją. Przewoźnicy przetransportowali niecałe 19,9 mln ton., tj. o 7,5 proc. mniej niż w listopadzie 2018 r. Wykonali pracę przewozową 4,6 mld tonokilometrów (o 8,5 proc. mniejszą).W okresie styczeń - listopad 2019 r. koleją przewieziono niecałe 219 mln ton towarów, o 5,2 proc. mniej w porównaniach rocznych, praca przewozowa wyniosła 51,9 mld tonokilometrów (-5,2 proc.), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 76,1 mln pociągokilometrów (- 6,3 proc.).Ta tendencja wskazuje, że w całym 2019 roku kolejarze przewiozą ok. 237 mln ton towarów, o ok. 5,3 proc. mniej niż w 2018 r. Cofną się zatem do poziomu 2010 roku.Można powiedzieć, że cała mijająca dekada nie przyniosła przewozom cargo wyraźnych impulsów, pomimo dziesiątek miliardów złotych na poprawę infrastruktury. Nie spełniły się nawet „czarne” scenariusze wieloletnich strategii rządowych, osiągnięcia poziomu wolumenów i pracy przewozowej.Dlaczego koleje cargo nie potrafią utrwalić tendencji wzrostu przewozów? – z powodów strukturalnych.Struktura polskiej gospodarki istotnie zmieniła się w ciągu 20 lat. Zmalała produkcja węgla i stali, wzrósł ponad trzykrotnie eksport towarów, wysyłanych głównie do krajów unijnych (80 proc.). Na tych procesach korzysta niemal wyłącznie transport drogowy. Kolej okopała się w przewozach surowców; na węgiel, koks. rudy żelaza i produkty kopalnictwa (tłuczeń, piasek) przypada niemal bez zmian od lat 80 proc. wolumenu transportu.- Słabszy dla przewozów towarów 2019 rok powinien skłaniać przewoźników do poszukiwania nowych sposobów przyciągnięcia klientów - stwierdza prezes UTK. - Kolej nie musi kojarzyć się wyłącznie z transportem ładunków masowych, co doskonale widać analizując stale wzrastający transport intermodalny.W istocie, rosną one w tym roku w tempie dwucyfrowym, jako jedyny segment kolei cargo. Dlatego, że w ich przypadku przewoźnicy potrafili wykorzystać pogłębiającą się tendencję konteneryzacji w logistyce, także większe przeładunki towarów w polskich portach i transport na szlakach: Chiny – Europa oraz północ-południe Europy.Patrz też: Niemcy mają master plan dla kolei Ale nadal transport skonteneryzowany ma mniej niż 10 proc. udział w wolumenie przewozów towarowych koleją. Nawet podwojenie tych wyników, co wymaga prawdopodobnie kolejnej dekady, nie zagwarantuje przewoźnikom kolejowym odpowiedniego potencjału do wzrostu ich udziału w transporcie lądowym.Muszą więc sięgać po inne towary, które powszechnie przewożone są ciężarówkami. Ale to wskazuje też na potrzebę bardziej aktywnej polityki transportowej państwa, w tym wyrównywania warunków konkurencji międzygałąziowej.