Kolej dostała trudną lekcję więc będzie drożej

Największych towarowych przewoźników kolejowych: PKP Cargo, Lotos Kolej, Orlen KolTrans, CTL i PCC Intermodal - zapytaliśmy o prognozy na 2023 rok. Ich zdaniem będzie trudny, nie da się uniknąć podwyżek, ale jest nadzieja, że będzie lepszy niż ten, który niedawno się skończył.

Rok 2022 połączył w sobie dwa przeciwne trendy. Z jednej strony perturbacje: pocovidowe, ale przede wszystkim wojna, sankcje na węgiel, produkty ropopochodne, metanol i kryzys energetyczny. Z drugiej - nowe szlaki towarowe, nowe grupy produktowe.

Wszystko wskazuje, że rok 2023 będzie charakteryzowała podobna niepewność. Da się jednak na pewno skorzystać z mądrości zdobytej w minionych 12 miesiącach. Tak powinno być np. w przewozach węgla z portów.

Mimo problemów można spodziewać się, że przewozy towarowe koleją w 2023 r. utrzymają się na poziomie z roku 2022 lub wzrosną. Pisanie, że wiele zależy od koniunktury gospodarczej w Polsce i rozwoju sytuacji w Ukrainie, jest truizmem, ale to naprawdę dwa filary rozwoju branży kolejowej w Polsce.

2022 - rok sprzecznych ze sobą wektorowo trendów

Mimo że nie ma jeszcze danych o przewozach towarowych koleją w Polsce w 2022 r., można postawić tezę, że będą one lepsze niż w roku 2021. Wskazują na wyniki za 11 miesięcy. Jak wyliczył Urząd Transportu Kolejowego, od stycznia do listopada 2022 r. przewieziono 229,6 mln ton dóbr, o 2,9 proc. więcej niż w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 57,5 mld tonokilometrów, co dało wzrost o 12,2 proc., a poziom pracy eksploatacyjnej wzrósł o 6,3 proc., wynosząc ostatecznie 79,8 mln pociągokilometrów.

- Rok 2022 był to rok niewątpliwie sprzecznych ze sobą wektorowo trendów... Z jednej strony: perturbacje covidowe lub ich konsekwencje, ale przede wszystkim wojna, sankcje na węgiel, produkty ropopochodne, metanol i kryzys energetyczny. Z drugiej strony: nowe szlaki towarowe, nowe grupy produktowe. Z całej tej zmienności CTL Logistics wyszedł obronną ręką. Po zaprzestaniu importu białoruskich i rosyjskich towarów rozpoczęliśmy import zamienny z kierunków zachodnich i północnych, co lepiej wykorzystuje naszą konfigurację operacyjną w grupie kapitałowej. Był to zdecydowanie bardzo trudny, ale i dobry rok - ocenia Krzysztof Pietrzyk, członek zarządu ds. handlu i rozwoju CTL Logistics, a także prezes spółki CTL Logistics GmbH w Berlinie.

Zmianie na szlakach kolejowych musiała też stawić czoła największa polska firma zajmująca się towarowymi przewozami kolejowymi PKP Cargo.

- Wcześniej PKP Cargo operowało głównie w pobliżu polskich kopalni, elektrowni i ciepłowni. Teraz większość sił musieliśmy rzucić w kierunku portów, tam szukać możliwości transportowych, czasami ograniczonych przez inwestycje prowadzone przez PKP PLK. Musieliśmy przekierować tabor do portów tak, żeby się zmieścić czasowo w wyznaczonych slotach i relokować pracowników do obsługi nowych połączeń - powiedział wywiadzie dla WNP.PL prezes Dariusz Seliga.

Spółka dysponuje danymi za trzy kwartały - i na ich podstawie ocenia rok 2022 jako udany dla sektora przewozów kolejowych w Polsce i dla niej samej, zastrzegając jednak, że ostateczny bilans stanie się możliwy, gdy będą znane dane za cały rok.

Z podobnymi co CTL i PKP Cargo wyzwaniami zmagały się spółki kolejowe z Grupy Orlen: Lotos Kolej i Orlen KolTrans. Na ich wyniki także wpłynęła nieprzewidywalna sytuacja geopolityczna wynikająca z wojny w Ukrainie (miała przełożenie na rozwój przewozów paliw w nowych kierunkach oraz uruchomienie połączeń intermodalnych związanych z wywozem tzw. produktów agro z Ukrainy), rosnące koszty działalności oraz utrudnienia spowodowane modernizacją sieci PKP PLK. Niemniej, jak zapewnia Orlen, w ostatecznym rozrachunku spółki zrealizują cele postawione na 2022 rok.

- Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zawirowania polityczno-gospodarcze, szalejące poziomy frachtów morskich, popandemiczne kongestie w portach, przepełnione terminale lądowe i nieustające problemy na infrastrukturze liniowej - to wszystko wprowadzało chaos i brak przewidywalności dostaw, czyli dokładnie to, czego w branży intermodalnej staramy się unikać. Zamiast logistyki „just in time” mieliśmy logistykę "just as possible", więc trudno było oczekiwać znaczących sukcesów czy zadowolenia ze strony klientów - mówi Dariusz Stefański.

I dodaje, że dla rynku przewozów kolejowych był to okres wielkiego testu, który boleśnie unaocznił wszystkie braki i problemy oraz niedoskonałości przewozów krajowych i międzynarodowych.

- Dobrze byłoby stwierdzić, że po tym trudnym okresie jesteśmy choć trochę mądrzejsi i że wiemy, jak rozwiązać problemy i jak sprostać czekającym nas wyzwaniom. Niestety, na rynku przewozów kolejowych niewiele się zmieniło. Od lat borykamy się z tymi samymi problemami i barierami i w dalszym ciągu nie widać światełka w tunelu - ocenia Dariusz Stefański.

Rok 2023 trudny, ale branża liczy, że będzie lepszy od minionego

Nieprzewidywalność sytuacji geopolitycznej i trudne do ocenienia perspektywy polskiej gospodarki sprawiają, że - zdaniem naszych rozmówców - prognozowanie rozwoju rynku przypomina trochę wróżenie z fusów.

Dariusz Stefański przypomina także, że od dłuższego już czasu plany i kontrakty przewozowe mają zdecydowanie charakter krótkoterminowy.

- Przygotowujemy się na trudny rok, ale po cichu liczymy, że rok 2023 będzie nieco lepszy od minionego, czego zarówno sobie, jak i wszystkim naszym partnerom, w tym szczególnie ukraińskim, serdecznie życzymy - mówi prezes PCC Intermodal.

