Kolej Dużych Prędkości w Polsce z nowymi przewoźnikami? Szansa na obniżenie cen biletów

Opublikowany właśnie przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny raport odpowiada na pytanie, jak mogą wyglądać przewozy pasażerskie na trasach Kolei Dużych Prędkości i jakie znaczenie może mieć ewentualne pojawienie się na polskich torach nowych, w tym zagranicznych przewoźników.

Budowa Kolei Dużych Prędkości to szansa na zmianę wizerunku kolei w Polsce - mówi Bartłomiej Morga, autor raportu.



Konkurencja wśród przewoźników powinna wymusić obniżenie cen biletów, co z kolei przełoży się na wzrost liczby pasażerów.

Raport CPK to pierwszy w Polsce tak obszerny materiał poświęcony liberalizacji sektora kolejowego.

Zmiany w dostępie do polskiej infrastruktury kolejowej zapoczątkowało przyjęcie tzw. IV pakietu kolejowego, czyli rozwiązań, których celem jest ujednolicenie usług kolejowych na obszarze Unii Europejskiej. Opracowana przez Centralny Port Komunikacyjny analiza oferty przewozowej operatorów realizujących przewozy na zasadzie „otwartego dostępu” w wybranych krajach europejskich wraz z oszacowaniem ich potencjału na rynku polskim opisuje je szczegółowo w kontekście postępującej w Europie liberalizacji przewozów dalekobieżnych.

Kolei Dużych Prędkości szansą na zmianę wizerunku kolei w Polsce

- Budowa Kolei Dużych Prędkości (KDP) to szansa na zmianę wizerunku kolei w Polsce. CMK Północ, czyli wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej do Gdańska, czy też budowa kolejowego “igreka”, czyli nowej linii z Warszawy do Łodzi, Wrocławia i Poznania, pozwolą zaoferować w wielu relacjach czasy przejazdu bezkonkurencyjne względem transportu drogowego i lotniczego - mówi autor raportu Bartłomiej Morga, specjalista ds. planowania infrastruktury kolejowej CPK. - Organizacja przewozów kolejowych po realizacji programu CPK będzie przebiegać w zupełnie odmiennych warunkach, po wejściu w życie IV pakietu kolejowego. Ten raport jest próbą odpowiedzi na pytania, z jakimi wyzwaniami w kolejnych latach może mierzyć się branża kolejowa, a jednocześnie bazą analityczną, która może posłużyć do wypracowania docelowego modelu organizacji przewozów - dodaje.

Jak czytamy w informacji prasowej, raport CPK to pierwszy w Polsce tak obszerny materiał poświęcony liberalizacji sektora kolejowego. W pierwszej części prawie 250-stronicowego dokumentu znalazła się analiza doświadczeń siedmiu rynków zagranicznych: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Szwecji, Włoch i Hiszpanii. Autor przeanalizował poszczególne państwa europejskie pod względem m.in. układu połączeń kolejowych, polityki transportowej i barier dla przewoźników.

Konkurencja wśród przewoźników powinna wymusić obniżenie cen biletów

Część druga opracowania koncentruje się wyłącznie na Polsce. Zawiera m.in. analizę dotychczasowych prób stworzenia konkurencyjnej oferty na naszym rynku. Autor raportu przygotował również założenia planów połączeń w formule otwartego dostępu, uwzględniając nowe odcinki rozbudowywanej przez CPK sieci kolejowej. Istniejące i planowane linie zostały wpisane w Pasażerski Model Transportowy i przeanalizowane pod względem ich potencjału komercyjnego wraz z określeniem maksymalnej skali ruchu w poszczególnych korytarzach.

Z analiz wynika, że otwarcie polskiego rynku i uruchomienie KDP będzie prowadzić do wyraźnego wzrostu wykorzystania sieci kolejowej. Konkurencja wśród przewoźników powinna wymusić obniżenie cen biletów, co z kolei przełoży się na wzrost liczby pasażerów. W świetle zobowiązań unijnych całkowita liberalizacja rynku kolejowego w Polsce powinna nastąpić do 2030 roku.

