Kolej liczy na ożywienie po ustaniu pandemii

Wpływ Covid-19 na naszą działalność nie jest jeszcze znaczący, bo nie obserwujemy spadku przewozów towarów w porównaniu z poprzednimi miesiącami, choć wolumen też nie rośnie. Niewiadomą jest, jak wirus wpłynie na naszych głównych klientów, ale wydaje się, że przewozy ładunków masowych będą realizowane. Po pandemii nastąpi silny wzrost popytu na transport, a w przypadku przewozów z Azji kolej ma przewagę nad transportem morskim, bo ładunki docierają o miesiąc szybciej – analizuje sytuację Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo.





Wyniki finansowe

Strategia daje rezultaty

W 2019 r. grupa PKP Cargo zwiększyła jedynie przewozy ładunków w kontenerach (intermodalnych) – o 2,5 proc. w ujęciu wagowym, czyli także wolniej niż tempo, w jakim rozwijał się cały rynek (wzrost o 14,7 proc. - dane UTK).Grupa zachowała pozycję numer 1 w tym segmencie przewozów kolejowych, ale jej udział w rynku zmalał w 2019 r. do 44,1 proc. (pod względem masy towarów).W 2019 r. Grupa PKP Cargo osiągnęła przychody 4781,6 mln zł, które były o 7,7 proc. mniejsze niż rok wcześniej.Spadek przewozów w 2019 r. nie miał symetrycznego przełożenia na przychody grupy – ocenia zarząd. Jak oceniono, wynikało to z realizowanych procesów „optymalizacji funkcjonowania wszystkich spółek grupy”.W istocie jej przychody z działalności operacyjnej (4865,5 mln zł) zmalały o 7,1 proc. - czyli w mniejszej skali niż wyniki handlowe.EBITDA - zysk operacyjny opodatkowaniem, potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych i bez amortyzacji miał wartość 859,9 mln zł i był o 5,2 proc. mniejszy niż w 2018 r. i drugi pod względem wartości od 2013 r. Po skorygowaniu zgodnie ze standardami MSSF-16 (inne ujęcie rat leasingowych), EBITDA sięgnęła 723,2 mln - to o 20,3 proc. w porównaniach rocznych.- Pomimo spadku przewiezionej masy ładunków, grupa wypracowała zyski na wszystkich poziomach – podkreślił prezes Warsewicz.Osiągnęła ona zysk netto 36 mln zł, w porównaniu do 183,9 mln zł w 2018 r. (-80,4 proc.)Zarząd przypomniał, że 2019 rok był pierwszym rokiem realizowania nowej, wieloletniej strategii, w której przyjęto wiele inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności oraz przyczyniających się do wzrostu grupy. To m.in. pozwoliło na utrzymanie dodatnich wyników finansowych, w sytuacji pogorszenia popytu na przewozy koleją - podkreślił Warsewicz.Wskazał on m.in. na decyzje sprzyjające rozwojowi przewozów intermodalnych. Chodzi zarówno o zakup platform do przewozów kontenerów, dofinasowany ze środków UE, lokomotyw wielosystemowych, jak i projekt konsolidacji terminali lądowych.PKP Cargo m.in. współuczestniczy w projekcie budowy dwu ważnych terminali kontenerowych – w Karsznicach-Zduńskiej Woli oraz w Emilianowie k. Bydgoszczy (oba znajdują się na transeuropejskim szlaku północ-południe).Prezes Warsewicz uwypuklił też przekształcenia, jakie zaszły – zgodnie ze strategią – w spółce zależnej PKP Cargo International (była czeska spółka AWT).- Z przewoźnika wożącego węgiel, stała się ona ważnym elementem naszych przewozów intermodalnych, mając trzecią część w tym segmencie w naszej grupie – podkreślił prezes.W 2019 r. jej przychody wyniosły 799 mln zł i stanowiły 16 proc. łącznych przychodów grupy. Spółka PKP Cargo International zanotowała też po raz pierwszy zysk netto (16 mln zł).W odpowiedzi na pytanie o plany tworzenia holdingu, prezes Warsewicz powiedział, że należy je kierować do głównego akcjonariusza, tj. PKP SA.