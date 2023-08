Kolej ma plan na ogromne pieniądze

Przyjęcie przez rząd Krajowego Programu Kolejowego 2030 to dobra wiadomość dla podróżnych, kolei i branży budownictwa kolejowego. Pieniędzy na inwestycje będzie jednak mniej niż potrzeba, dlatego trzeba wydawać je z głową. Na razie zresztą ich nie ma, a na rynku panuje zastój.

Krajowy Program Kolejowy to najważniejszy plan, według którego od 2015 roku realizuje się inwestycje kolejowe w Polsce. Teraz wydłużono go do roku 2030, przewidując nowe nakłady w kwocie 91 mld zł.

- Przyjęcie KPK to ważna dla rynku informacja. Miejmy nadzieję, że niezwłocznie odblokuje to możliwość podpisywania nowych kontraktów - stwierdziła Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, reprezentującej branżę budownictwa kolejowego i przewoźników, dodając jednak, że niemal dwa lata nowej perspektywy finansowej zostały bezpowrotnie stracone.

- KPK 2030 ma charakter kontynuacyjny - i to minimalistycznie kontynuacyjny. Z jednej strony szkoda, bo - moim zdaniem - brakuje w nim wielu ważnych elementów. Z drugiej: być może dlatego będzie realistyczny - ocenił Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło: jest nowy Krajowy Program Kolejowy - po tym jak Rada Ministrów przyjęła stosowną uchwałę.

Formalnie ten dokument to aktualizacja dotychczasowego KPK, który obowiązuje do 2023 r. Wcześniej posługiwano się zresztą określeniem aktualizacja; pojawiało się także, m.in. w publicystyce WNP.PL, określenie "nowy", bo o ile koncepcyjnie to kontynuacja KPK do 2023, o tyle w praktyce to nowy zestaw inwestycji i przede wszystkim środków. Teraz ministerstwo sprawę postawiło jasno: KPK do 2030 (z perspektywą do 2032) to nowy KPK.

Co zawiera Krajowy Program Kolejowy 2030 (z perspektywą do 2032)?

- Przyjęcie przez rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego oznacza nowe otwarcie dla inwestycji kolejowych w Polsce. Jestem pewien, że dzięki temu transport kolejowy będzie się w Polsce nadal dynamicznie rozwijał - tak, jak to się dzieje od 2015 roku - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Program wieloletni, jakim jest KPK, zabezpiecza finansowanie dla ważnych, strategicznych projektów kolejowych. Decyzja rządu oznacza, że polskie szlaki kolejowe staną się jeszcze bardziej nowoczesne, a pasażerowie otrzymają jeszcze ciekawszą i bardziej konkurencyjną ofertę przewozową - dodał wiceminister Bittel.

Jak poinformował resort, w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku planuje się utrzymanie wysokich i stabilnych nakładów na inwestycje kolejowe. Priorytety perspektywy 2021-2027 to:

• dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia-Słupsk;

• kontynuacja prac na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T m.in. ciąg Katowice-Zebrzydowice, Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk-Trakiszki;

• ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, m.in. budowa linii kolejowej Podłęże-Tymbark, modernizacja linii Skierniewice-Łuków czy Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia.

Według wyliczeń resortu infrastruktury łączna wartość KPK 2030 wynosi 170 mld zł, w tym: 79 mld zł w perspektywie 2014-2020, 80 mld zł w perspektywie 2021-2027, 11 mld zł w zakresie KPO.

Geopolityka przeszkadza w pozyskaniu dodatkowych krajowych środków na kolej

W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Konsultacje publiczne KPK (zgłoszono 2700 uwag) potwierdziły, że potrzeby inwestycyjne w kwestii budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej znacznie przekraczają̨ możliwości ich finansowania. Przyznano to w dokumentach rządowych.

"Pomimo zaplanowania najwyższych w historii wydatków inwestycyjnych na inwestycje kolejowe w perspektywie finansowej 2021-2027, znaczna część ważnych z punktu widzenia spójności terytorialnej kraju inwestycji obecnie nie może być rozpoczęta z uwagi na brak zapewnienia ich finansowania. Wdrożenie większości zgłaszanych w konsultacjach publicznych programu postulatów nie było możliwe, z uwagi na ograniczenia finansowe programu, w tym dostępność alokacji środków pochodzących z UE. Ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych środków krajowych z uwagi na obecną sytuację geopolityczną również̇ nie pozwalają̨ na ujęcie większej liczby projektów inwestycyjnych na listach podstawowych załączników do programu" - czytamy w raporcie z konsultacji publicznych.

Najwyższy priorytet dostawały kontynuacje zadań rozpoczętych w perspektywie 2014-2020 (tzw. projekty etapowane i fazowane) oraz pozostałe projekty na liniach kolejowych wchodzących w skład europejskiej sieci bazowej TEN-T (dla których istnieje obowiązek dostosowania do wymogów rozporządzenia w sprawie sieci TEN-T w terminie do 2030 roku).

W dokumencie zaznaczono, że projekty ujęte na listach rezerwowych KPK 2030 mają szansę na realizację w perspektywie 2021-2027 w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych.

Nawet fala przetargów nie pomoże producentom materiałów i wyrobów kolejowych

Dla WNP.PL przyjęcie nowego KPK skomentowała, Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, reprezentującej branżę budownictwa kolejowego i przewoźników.

- To ważna dla rynku informacja, ponieważ dokument ten stanowi podstawę do faktycznej realizacji planowanych inwestycji i - miejmy nadzieję - niezwłocznie odblokuje możliwość podpisywania nowych kontraktów - stwierdziła Marita Szustak.

Zwróciła też uwagę, że nowy KPK to de facto rozszerzenie dotychczasowego o projekty z nowej perspektywy 2021-2027, co oznacza, że nowe zabezpieczone środki to 80 mld zł i - dalej niepewne - 11 mld zł z KPO; 79 mld zł z perspektywy 2014-2020 ma wartość historyczną. Stąd kwota 170 mld zł nie wygląda w sumie aż tak imponująco, w szczególności przy nowym programie drogowym o wartości niemal 300 mld zł.

- Pragnę podkreślić, że niemal dwa lata nowej perspektywy zostały bezpowrotnie stracone. O konieczności zapewnienia elastycznego finansowania i podpisywania kontraktów w ramach nowej siedmiolatki unijnej pisaliśmy już w czerwcu 2021 roku. Jednym z pomysłów, który powtarzaliśmy przez lata, była zmiana funkcjonowania Funduszu Kolejowego na wzór Krajowego Funduszu Drogowego. Ponieważ nikt nie podjął na serio tematu, sami napisaliśmy projekt ustawy i złożyliśmy go na koniec kwietnia w Ministerstwie Infrastruktury (zapowiedziano to podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - przyp. red.), żeby sprowokować merytoryczną dyskusję o zrównoważeniu źródeł finansowania na kolei i drogach - niestety dotychczas bezskutecznie - oceniła szefowa IGTL.

Jej zdaniem, trzeba mieć świadomość, że nawet jeżeli teraz PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną dynamicznie proces ogłaszania nowych przetargów, to fakt ten nie wpłynie istotnie na producentów materiałów i wyrobów.

Od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy upływa zazwyczaj rok lub więcej, a opóźniony proces wyboru wykonawców, wziąwszy pod uwagę również wszystkie kwestie związane z odwołaniami do Krajowej Izby Gospodarczej, nie pozwala powiedzieć, że branża jest blisko wyjścia z bardzo trudnej sytuacji.

Tym bardziej, że waloryzacja kontraktów budowlanych na kolei ruszyła z ogromnym opóźnieniem, idzie wolno - i to tylko do poziomu 10 proc., który jest niewystarczający i bez tzw. "kolejowego koszyka" kosztów branych pod uwagę. Tymczasem w sektorze drogowym pierwsza tura waloryzacji do 10 proc. została już dawno zakończona, a drogowcy już apelują o podniesienie poziomu waloryzacji do 20 proc.

Niedawno branża budownictwa infrastrukturalnego skierowała do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka dramatyczny apel w spawie indeksacji kontraktów.

Przyjęcie przez rząd Krajowego Programu Kolejowego 2030 (z perspektywą 2032) skomentował dla WNP.PL także Wiesław Nowak, prezes ZUE, jednej z najważniejszych firm budownictwa kolejowego w Polsce.

- To pozytywny sygnał. Chciałbym jednak, żeby szły za tym pieniądze i możliwości realizacyjne - powiedział.

Na razie na rynku panuje jednak zastój - z powodu braku środków finansowych na realizację nowych kontraktów. PKP PLK ogłasza dużo przetargów, ale nie dochodzi do podpisywania umów, na czym cierpią firmy budowlane i produkujące na potrzeby rynku budownictwa kolejowego.

Nie oznacza to, że na torach nic się nie dzieje. Firmy realizują kontrakty zawarte wcześniej, ale z niecierpliwością czekają na nowe.

Jeździmy po mapie stworzonej przez zaborców - systemowy problem polskiej kolei

O ocenę funkcjonalności nowego KPK poprosiliśmy z kolei Pawła Rydzyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

- Nowy Krajowy Program Kolejowy ma charakter kontynuacyjny - i to minimalistycznie kontynuacyjny. Z jednej strony: szkoda, bo - moim zdaniem - brakuje w nim wielu ważnych elementów. Z drugiej: być może dlatego nowy KPK będzie realistyczny - powiedział w rozmowie z WNP.PL.

Jego zdaniem, ale także wielu innych ekspertów, kolej w Polsce od lat nie nadąża z realizacją inwestycji - w porównaniu chociażby z rozbudową sieci dróg. Po 1989 r. zbudowano w Polsce kilka tysięcy kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, a tylko około 50 km nowych linii kolejowych, przy czym najdłuższa jest dziełem nie rządu, ale samorządu (Pomorska Kolej Metropolitalna).

- To systemowy problem, który widać w Polsce od lat. Nie buduje się linii kolejowych, tylko ogranicza się do prac na sieci wybudowanej jeszcze przez zaborców. Oczywiście: II RP to wybudowanie Magistrali Węglowej czy linii Warszawa-Radom, a w PRL powstała m.in. Centralna Magistrala Kolejowa, ale zasadniczo układ torów pochodzi z czasów, kiedy Polski nie było na mapach. Mam nadzieję, że zmieni to Centralny Port Komunikacyjny i związane z nim plany budowy linii kolejowych, tzw. szprych. Ale to oczywiście w dużej mierze melodia przyszłości, bez związku z obecnym KPK - przypomina Paweł Rydzyński.

W jego opinii, jeżeli chodzi o sam Krajowy Program Kolejowy, to są tam inwestycje ważne, np. sztandarowy projekt, na który czeka cała polska gospodarka - czyli modernizacja północnego odcinka Magistrali Węglowej na odcinku między podbydgoskim Maksymilianowem a Gdynią. Nastąpi tam elektryfikacja i fragmentarycznie dobudowa nowych torów, żeby zwiększyć przepustowość tej trasy.

To fundamentalna sprawa z punktu widzenia Portu Gdynia: żeby obsługujące go pociągi nie musiały, jak teraz, jeździć przez środek Trójmiasta. Na marginesie: Trójmiasto to jedyna metropolia Polsce, w której pociągi towarowe przejeżdżają niemal przez centrum. Po zrealizowaniu tej inwestycji poprawi się nie tylko sytuacja ruchu towarowego, ale również pasażerskiego, bo będzie można zwiększyć liczbę pociągów na bardzo obciążonym odcinku między Trójmiastem i Tczewem. Tego oczekują mieszkańcy i turyści.

- Ale mamy też w nowym KPK np. projekt odbudowy linii kolejowej przecinającej Mazury, przez Mrągowo i Mikołajki. Świetnie, że taki plan jest, bo to połączenie bardzo potrzebne. Problem w tym, że województwo warmińsko-mazurskie to bardzo słaby organizator transportu, który na liniach kolejowych modernizowanych za ciężkie pieniądze uruchamia cztery, pięć pociągów dziennie... Przekładałem jest linia równoległa do trasy przez Mrągowo i Mikołajki, położna na południe od niej, przez Ruciane-Nidę i Pisz. Kilka lat temu ją wyremontowano za 300 mln zł, a odstępy między pociągami pasażerskimi w rozkładzie jazdy potrafią wynosić tam osiem godzin... Jeżeli powtórzy się to w Mrągowie i Mikołajkach, całe przedsięwzięcie będzie bez sensu - ostrzega prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

Tym bardziej, że pieniądze można wydać np. na rozbudowę linii wyprowadzających pociągi z aglomeracji, z dwóch do czterech torów - tak, żeby separować ruch lokalny od dalekobieżnego.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że zbyt mała liczba torów szlakowych na najbardziej obciążonych odcinkach to jeden z głównych problemów polskiej kolei, z którym robi się zbyt mało. Wspomniana przeze niego linia z Trójmiasta do Tczewa jest tak obciążona pociągami aglomeracyjnymi, dalekobieżnymi i przy okazji towarowymi, że rozkład jazdy tworzy się bardzo mało atrakcyjny dla podróżnego sposób: najpierw jadą dwa, a nawet trzy pociągi regionalne w odstępie 5-10 minut, a potem dwa Intercity. W efekcie odstęp między kolejnymi pociągami regionalnymi wynosi np. 40 minut.

- W układaniu rozkładów jazdy doszliśmy do ściany. Ludzie wyprowadzają się na przedmieścia, chcą dojeżdżać pociągiem do centrum, ale podaż na kolei nie nadąża za popytem. Zrealizowano w ostatnich latach inwestycje związane z dobudową nowych torów szlakowych w aglomeracjach, m.in. w Krakowie czy do podwarszawskiego Wołomina; obecnie prowadzone są prace związane z budową czerech torów do Otwocka. Pośrednio obsługę aglomeracji poprawiła też budowa drugich torów na trasach Warka-Radom czy Otwock-Pilawa. Ale to wciąż mało, biorąc pod uwagę potrzeby. To utrudnia konstruowanie atrakcyjnej oferty połączeń i bardzo obniża przez to konkurencyjność kolei - ocenia Paweł Rydzyński.

Sprawa łączy się z brakiem odpowiednich środków, o czym napisano już we wspomnianym wyżej raporcie z konsultacji. Dlatego tak ważny jest wybór projektów skierowanych do realizacji.

- Spójrzmy na dojazd koleją na Hel. W trakcie wakacji z pociągów na półwyspie korzystają setki tysięcy ludzi, wzrasta też rola tej trasy w skali całego roku. Tłumy są takie, że do pociągów nie można wsiąść, a przepustowość linii jest w wakacje całkowicie wyczerpana. Wykonane zostało studium wykonalności zakładające modernizację linii, dobudowę drugiego toru na fragmencie trasy, elektryfikację, zwiększenie liczby mijanek. Ale ten projekt jest tylko na liście rezerwowej nowego KPK; z drugiej strony myśli się o trasie przez Mikołajki, którą województwo najpierw zgłosiło do programu Kolej Plus, a potem wycofało - argumentując, że nie może zaoferować 15 proc. wkładu własnego inwestycji. We wstępnym zgłoszeniu była mowa o raptem czterech parach pociągów przez Mikołajki. Patrząc zatem na pomysł realizacji trasy przez Mikołajki i umieszczenie tylko w rezerwie trasy na Hel, można nabrać dużych wątpliwości - kończy prezes SET.

