Kolej ma trudne chwile, ale najnowsze wyniki przewozowe przynoszą nadzieję

Z najnowszych danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że pociągi pasażerskie wożą około 40 proc. mniej ludzi niż rok temu, ale wyniki poprawiają się z miesiąca na miesiąc. W przewozach towarowych uwidoczniło się zaś mocne odbicie po ostrej, jak na polskie warunki, zimie.

Przewozy towarowe

21,3 mln przewiezionych koleją w marcu 2021 r. to wzrost na poziomie 10,5 proc. w porównaniu z marcem 2020 r. Praca przewozowa wyniosła 4,8 mld tonokilometrów (wzrost o 8,3 proc.), a praca eksploatacyjna - 7,1 mln pociągokilometrów (wzrost o 11,2 proc.). Średnia odległość osiągnęła 225 km - spadek o 4 km.W marcu koleją zostało przewiezione natomiast najwięcej towarów spośród wszystkich miesięcy pierwszego kwartału 2021 r. 21,3 mln ton jest wynikiem o 19,4 proc. lepszym niż w lutym. Praca przewozowa wzrosła o 21,5 proc., a praca eksploatacyjna o 20,2 proc.. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru spadła o 1,8 proc.- Marzec był miesiącem, w którym widoczny był wzrost masy przewiezionych towarów w stosunku do ostatnich miesięcy. Przewieziona masa była również wyższa w porównaniu do niektórych miesięcy sprzed pandemii. Świadczy to o polepszającej się kondycji rynku i potencjale, jaki może jeszcze wykorzystać w kolejnych miesiącach - komentuje Ignacy Góra. - Na uwagę zasługuje również to, że w I kwartale 2021 r. pracę zaczęli wykonywać przewoźnicy, którzy do tej pory nie podjęli jeszcze działalności - dodaje Ignacy Góra.Pierwszy kwartał dla przewozów towarowych zamknął się masą 56,7 mln przewiezionych ton, 12,8 mld tonokilometrów, 19,1 mln pociągokilometrów i 226 km długości średniego przejazdu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. to wzrost o 4,4 proc. dla masy towarów, o 2,9 proc. w przypadku pracy przewozowej, o 4,2 proc. dla pracy przewozowej i spadek o 1,3 proc. średniej odległości przewozu 1 tony towarów.