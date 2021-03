Kolej przestawia zwrotnicę. Czysta energia napędzi pociągi

Głęboka transformacja w niecałe 10 lat. Przed polską koleją ambitny plan przestawienia zasilania pociągów na energię elektryczną neutralną dla środowiska, czyli pochodzącą z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W 2030 proc. 85 proc. prąd zużywanego przez polskie pociągi towarowe i pasażerskie ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Nie mniej ważna jest perspektywa pasażerów i firm. Według badań przeprowadzonych jeszcze przed pandemią 73 proc. Polaków zadeklarowało, że w związku ze zmianą klimatu mogłoby się przesiąść z samochodu do środków transportu publicznego, także do pociągów. Pandemia prawdopodobnie jeszcze wyostrzy spojrzenie na te sprawy. W promocji nowych rozwiązań komunikacyjnych ma pomóc oficjalnie zainaugurowany w poniedziałek w Lizbonie Europejski Rok Kolei.Program Polska Zielonej Kolei oznacza w praktyce wybudowanie 1,8 GW nowych mocy w źródłach odnawialnych na terenie całego kraju. Koncepcja oparta jest na tzw. energetyce rozproszonej – źródło energii jak najbliżej odbiorcy.- Chcemy za pomocą kilkuset instalacji fotowoltaicznych i kilkudziesięciu instalacji wiatrowych zapewnić zasilanie kolei zieloną energią - zapowiada Leszek Hołda. Jego zdaniem, może to być także impuls dla wychodzącej z pandemii polskiej gospodarki.- Szacujemy, że inwestycje w źródła odnawialne to około 10 mld zł, które pojawią się na rynku i będą mogły być skonsumowane przez małe i średnie firmy uczestniczące w procesie budowy instalacji i ich późniejszego utrzymania, czy też firm, które będąc wytwórcami energii, staną się długoterminowo częścią projektu.Twórcy programu, liczą że dzięki przejściu kolei na czystą energię „część przewozów towarowych czy też pasażerskich uda się zmigrować na kolej”. Oblicza się, że tylko dzięki zmianie jakości medium napędzającego pociągi przewozy wzrosną o 12 proc. Niebagatelna jest też sprawa ochrony klimatu, środowiska i zdrowia ludzi. Dzięki programowi do 2030 r. Polska będzie produkować o 8 mln ton CO2 mniej.Polska Zielona Kolej ma szanse wpisać także w strategiczny projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także pobudzić program Kolej Plus, modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych mających znaczenie dla społeczności lokalnych.- To jest bardzo konkretna propozycja, która, mamy nadzieję, wyznaczy dla kolei kierunek, podniesie jej atrakcyjność, wpisze się w politykę klimatyczną. Stanie się impulsem dla gospodarki. Będziemy też mogli zakomunikować Brukseli, że mamy kompletny program wspierający cele Europejskiego Zielonego Ładu - mówi Leszek Hołda.Na razie na lidera zmian wysuwa się DB Cargo Polska. Spółka podjęła współpracę z PKP Energetyka. W lutym obie firmy podpisały list intencyjny. Przewiduje on wypracowanie zasad zasilania przewozów DB Cargo Polską energią trakcyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 100 proc. w ciągu dwóch lat. Dzięki temu DB Cargo Polska będzie mogła wprowadzić na polski rynek usługi ekologicznego transportu towarów.Czytaj także: DB Cargo Polska przechodzi na prąd z OZE. Ambitny plan do szybkiej realizacji Wcześniej, jesienią 2020 r., PKP Energetyka dogadała się z PKP Cargo. W liście intencyjnym potwierdzono podjęcie współpracy przy stworzeniu efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią największemu w Polsce kolejowemu przewoźnikowi towarowemu wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii.- Spółkom kolejowym w całej Europie zależy na zwiększaniu przewozów. PKP Cargo jest członkiem międzynarodowego porozumienia firm kolejowych i dążymy do tego, aby w 2030 roku 30 proc. ładunków było wożonych pociągami. To bardzo ambitny cel, możliwy do osiągnięcia, o ile kolej stanie się jeszcze bardziej efektywna energetycznie i przyjazna środowisku. Stąd pomysł na intensywną pracę nad wykorzystaniem energii ze słońca i wiatru do zasilania naszej infrastruktury. Wybraliśmy partnera, z którym mamy wieloletnie relacje poparte merytoryczną znajomością rozwiązań energetycznych. Będziemy dążyć do tego, by za kilka lat PKP Cargo stało się samowystarczalne, jeśli chodzi o zasilanie naszych budynków - powiedział wtedy Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.Czytaj więcej: PKP Cargo i PKP Energetyka będą współpracować w obszarze zielonej energii Jak zapewnia Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka, przez ostatnie 5 lat firma przeprowadziła cyfrową i organizacyjną transformację, co pozwala dziś zaoferować jej klientom możliwości dekarbonizacji.- Zgodnie ze światowymi trendami zielone produkty i usługi będą kluczową przewagą konkurencyjną firm. Chcemy, aby kolej przyciągała jak najwięcej potoków towarów i pasażerów, dlatego zielona kolej to jeden z filarów naszej strategii do 2030 roku - mówi prezes PKP Energetyka.- Taka transformacja w 10 lat to duże wyzwanie dla kolei. Świat, żeby się rozwijać, potrzebuje prawdziwych wyzwań i odważnych deklaracji, odważnych programów - mówi Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska, także uczestnik konferencji Fundacji ProKolej. - Na rynku europejskim zainteresowanie klientów zielonym transportem jest już widoczne. Sporo z nich pyta, czy można przejechać przez Polskę przy użyciu zielonej energii. Dlatego chcielibyśmy móc przedstawić taką ofertę. W Polsce takich pytań jeszcze nie ma wiele. Są firmy, które chcą mieć zielone łańcuchy logistyczne, ale nie jestem przekonany, że deklarując taką wolę, gotowe są do przeniesienia swoich transportów na kolej. Mocno jednak wierzę, że zielona kolej w dłuższej perspektywie będzie dobrze służyć rozwojowi systemu transportowego, z jednej strony, i dbałości o środowisko, z drugiej.DB Cargo Polska kładzie nacisk na rekuperację prądu. Do końca roku praktycznie każda z lokomotyw firmy będzie miała możliwość odzysku energii podczas hamowania. DB Cargo Polska myśli także o systemie wspomagania maszynistów w eco-drivingu. Takie rozwiązanie stosuje już jej niemiecka spółka-matka.Żeby sprawdziło się to w Polsce, potrzebne są jednak dane od zarządcy infrastruktury dotyczące profili linii. W ciągu ostatniej dekady spółka zredukowała o połowę powierzchnię zadaszoną obiektów do serwisowania sprzętu. To też przyniosło oszczędności energii. Zmieniono też typ utrzymania z gniazdowego na liniowy.Czytaj także: Puste wagony. Luka po przewozach węgla trudna do zasypania