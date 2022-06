Kolej słabo korzysta z ETCS. Maszyniści nie potrafią go nawet użyć

Są problemy ze stosowaniem w Polsce Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS), który z założenia ma wspierać maszynistów i otworzyć drogę do unowocześnienia kolei. Kontrole Urzędu Transportu Kolejowego wykazały, że dochodzi do sytuacji w których ETCS nie jest uruchamiany a maszyniści nie potrafią go używać.

Na sześć kontroli trzy wykazały, że pociąg nie korzystał Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS), mimo że odcinek, którym się poruszał, był wyposażony w nowoczesne urządzenia.

Jedną z funkcjonalności ETCS jest kontrola prędkości. Gdy maszynista da za dużo "gazu", lokomotywa sama zaczyna zwalniać

Wdrażanie ETCS to dla branży kolejowej liczne korzyści. Oprócz większego bezpieczeństwa daje wszystkim wzrost przepustowość sieci kolejowej. Chodzi o to, żeby go stosować.

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w wyniku podejmowanych działań nadzorczych Prezes UTK ujawnił w ostatnim czasie szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji pojazdów kolejowych wyposażonych w urządzenia pokładowe ETCS. Na sześć dotychczas przeprowadzonych kontroli połowa z nich wykazała naruszenia polegające na braku wykorzystania systemu do sterowania pociągiem, pomimo poruszania się po liniach kolejowych z zabudowanymi i czynnymi urządzeniami ETCS oraz na braku znajomości obsługi tego systemu przez maszynistów.

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

W praktyce wygląda to tak, że pociąg jadący po "uzbrojonej" w ETCS linii zbiera sygnały z ułożonych wzdłuż niej urządzeń (np. eurobalis umieszczonych między torami, łatwo je zauważyć, mają kształt niewielkich skrzynek). Dane są przetwarzane przez komputer pokładowy, który wspiera pracę maszynisty. Jedną z opcji jest kontrola prędkości. Jeśli zostanie na danym odcinku przekroczona, lokomotywa automatycznie zwalnia.

Wdrażanie systemu ETCS to dla branży kolejowej liczne korzyści. Oprócz większego bezpieczeństwa daje wszystkim wzrost przepustowość sieci kolejowej (nawet do 40 proc.), dzięki czemu na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe sukcesywnie wdrażają ERTMS/ETCS na prawie 1000 km linii kolejowych obejmujących międzynarodowe korytarze transportowe przebiegające przez całą Polskę: E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca do Węglińca oraz z Krakowa do Rzeszowa i E59 z Poznania do Wrocławia. Docelowo ma zostać wdrożony na wszystkich liniach wchodzących w skład sieci bazowej i kompleksowej TEN-T jak również na części pozostałych linii w celu zachowania spójności sieci. Przybywa też odpowiednio wyposażonych lokomotyw.

Dzięki danym generowanym przez ETCS możliwe jest projektowanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem kolejowym. Mówiono o tym we wtorek w Warszawie na prezentacji najnowszych cyfrowych rozwiązań opracowanych przez Siemens Mobility.

Żeby jednak ETCS przynosił efekty, maszyniści muszą z niego korzystać. Jak podaje UTK, zagadnienie to będzie konsekwentnie weryfikowane podczas kolejnych czynności nadzorczych. Brak wykorzystania ETCS skutkuje bowiem obniżaniem poziomu bezpieczeństwa. UTK ostrzega, że w przypadku ujawnienia podobnych nieprawidłowości może podejmować działania administracyjne o charakterze sankcyjnym wobec przewoźników kolejowych dopuszczających się naruszeń.

