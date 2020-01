Kolej w Polsce znacząco zwiększyła liczbę obsługiwanych pasażerów

Rośnie liczba pasażerów korzystających z polskich kolei. O ile w roku 2015 przewieziono 280 mln pasażerów, to w roku 2019 liczba ta wzrosła do blisko 330 mln podróżnych - poinformował 9 stycznia w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Polacy wracają na kolej, chcą z niej korzystać. Mówią o tym statystyki kolejowe. W 2015 roku przewieziono 280 mln pasażerów. Wiele wskazuje na to, że w 2019 roku będzie to liczba bliska 330 mln, to znaczy, że mimo utrudnień wynikających z modernizacji szlaków kolejowych ilość pasażerów przyrasta" - powiedział Adamczyk.

Z wypowiedzi szefa resortu infrastruktury wynika, że w ubiegłym roku koleją podróżowało około 20 mln pasażerów więcej niż rok wcześniej, kiedy to z usług przewoźników skorzystało ponad 310 mln osób.