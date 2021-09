Kolej wciąż przegrywa z transportem samochodowym. Państwo nie pomaga

Pomimo oficjalnych przekazów o świetnym rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, dużo szybciej rosną samochodowe przewozy intermodalne. A więc transport kolejowy ani nie przejmuje części ładunków z dróg, ani nie zwiększa swojego udziału w łącznych przewozach towarów – mówi Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pomieszanie pojęć

Warunki rozwoju intermodalności

Transport kolejowy jest dyskryminowany

Nowe uwarunkowania

Patrz też: Intermodal zyskuje na znaczeniu w przewozach kolejowych – Każdy przyrost ładunków intermodalnych na kolei cieszy, jednak należy zauważyć, że te 4,3 mln ton to zaledwie około 1 proc. dodatkowego wolumenu, jaki zyskał w ub.r. transport samochodowy – podkreśla prezes Kowalczyk. – Dlatego udział kolei w łącznym transporcie tak drastycznie się obniżył i ten trend spadkowy jest kontynuowany.Przy okazji zwraca uwagę, że w sprawozdawczości zachodzi pomieszanie pojęcia „transportu intermodalnego” z transportem towarów w kontenerach.Prezes SEMTSz przypomina, że pod pojęciem transportu intermodalnego należy rozumieć przewóz jednostki ładunku dwoma rodzajami transportu, np. statkami i pociągami (wtedy mowa jest o kolejowym transporcie intermodalnym) lub statkami i samochodami (to intermodalny transport drogowy).Dlatego nie każdy przewóz kontenera koleją można zaliczać do transportu intermodalnego (np. gdy ładunek jest wieziony tylko i wyłącznie pociągiem z punktu nadania do odbiorcy). Większe kolejowe przewozy intermodalne, jak wykazuje UTK, świadczą m.in. o tym, że kolej więcej wozi ładunków skonteneryzowanych, ale niekoniecznie można je wszystkie zaliczyć do przewozów intermodalnych.Należy też zwrócić uwagę na fakt, że nie ma danych oficjalnych o drogowym transporcie intermodalnym.– Ten problem powinien rozsupłać GUS, ponieważ bez uściślenia statystyk, nie ma prawdziwego obrazu sytuacji – zaznacza Józef Marek Kowalczyk. – Metodą, która by doprowadzała tę kwestię do uściślenia, jest publikowanie danych z portów, głównego miejsca nadania i odbioru ładunków w transporcie intermodalnym, są one bowiem odwożone i dowożone samochodami lub pociągami.Także w dokumentach programowych i w strategiach dotyczących rozwoju transportu intermodalnego trudno jest dociec, który transport intermodalny ma być rozwijany: kolejowy czy samochodowy. Tymczasem praktyka wskazuje, że samochodowy transport intermodalny rozwija się znacznie szybciej od kolejowego.SEMTSz w różnych analizach prezentuje dwa warunki główne rozwoju kolejowego transportu intermodalnego i w konsekwencji – przejścia do fazy przejmowania ładunków z samochodowego transportu intermodalnego.Po pierwsze, nieodzowny jest rozwój infrastruktury punktowej, czyli terminali kontenerowych na sieci kolejowej. Jednak zarządca infrastruktury kolejowej, PKP PLK, nie ma takiego zadania ujętego np. w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku. Jeśli tak, to nowe terminale mogłaby tworzyć i budować PKP S.A, która w konsekwencji byłaby ich zarządcą, tak jak jest zarządcą dworców pasażerskich, które zresztą skutecznie modernizuje. PKP S.A dysponuje też nieruchomościami na te cele.– Rząd planuje przyjąć uchwałę „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku”, lecz dokument ten nie rozstrzyga, kto ma wypełnić pierwszy z warunków brzegowych – podkreśla prezes Kowalczyk.Jeśli ani PKP PLK, ani PKP się tym nie zajmą, to pozostaje tzw. rynek, czyli przewoźnicy kolejowi i operatorzy logistyczni. W praktyce ten krąg podmiotów wykazuje największą aktywność w tworzeniu bazy terminalowej.Po drugie, nadal nie ma realnych działań rządowych, które by zrównywały warunki konkurencyjne transportu kolejowego z drogowymi. Choć mamy ponad 420 tys. dróg publicznych, opłaty w systemie e-Toll (następca systemu via-Toll) pobierane są za przejazd TIR-ów odcinkami o łącznej długości tylko ok. 3,8 tys. km, mniej niż 1 proc. wszystkich dróg. Tymczasem przewoźnicy kolejowi płacą zarządcy infrastruktury za przejazd pociągu każdego 1 km.– Państwo mówi o programach rozwoju kolei i kolejowych przewozów intermodalnych, lecz praktycznie od lat stosuje mechanizm dyskryminujący branżę transportu kolejowego wobec transportu samochodowego – stwierdza Kowalczyk. – Bez wyrównania warunków działania, nie ma mowy o istotnych inwestycjach prywatnych operatorów kolejowych i rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych.Dla zahamowania spadku przewozów ładunków koleją ważne jest, aby opłaty za korzystnie z infrastruktury kolejowej były na tym samym poziomie, jaki obowiązuje transport samochodowy na drogach publicznych. Poziomy tych opłat niekoniecznie muszą być zerowe czy bardzo niskie – ważne, by były porównywalne.– Należy przy tym zauważyć, że niskie lub zerowe opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej i dróg publicznych skutkuje ogromnymi dopłatami państwa do przewozów tranzytowych – podkreśla prezes Kowalczyk. – Polska na tranzycie powinna zarabiać, a tak nie jest.Aspekt warunków konkurencji transportu kolejowego z przewozami samochodowymi nabiera nowego wymiaru. Rosną dysproporcje w cenach źródeł energii transportu kolejowego (prądu) i samochodowego (oleju napędowego). Te pierwsze od kilku już lat rosną w Polsce zdecydowanie, gdyż szybko powiększają się opłaty za emisje CO2 powstające podczas produkcji prądu w turbinach opalanych węglem.– Trend ten osłabia jeszcze bardziej konkurencyjność oferty przewozów kolejowych, w relacji do przewozów drogowych – dodaje prezes Kowalczyk.Reasumując, same inwestycje w liniową infrastrukturę kolejową, aczkolwiek potrzebne, nie są w stanie zmienić trendu spadkowego w zakresie kolejowych przewozów ładunków.– Od wejścia Polski do UE wydaliśmy już na modernizację infrastruktury kolejowej ponad 85 mld złotych. Niestety przewozy ładunków koleją spadły w wymiarze nominalnym, a udział kolei w przewozach ładunków dramatycznie się obniżył – stwierdza prezes Kowalczyk.Poniesione ogromne wydatki środków na infrastrukturę kolejową nie można nazwać inwestycjami, dopóki nie przyniosą stopy zwrotu w postaci odbudowy i zwiększenia przewozów ładunków koleją. Aby to nastąpiło, niezbędne są zmiany regulacyjne wyrównujące warunki konkurowania kolei z transportem samochodowym, w pierwszej kolejności poprzez wyrównanie wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej i infrastruktury dróg publicznych.