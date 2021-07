Kolej znacząco zwiększa przewozy, zwłaszcza pasażerów

Przewozy pasażerskie i towarowe w czerwcu odnotowały znacznie lepsze wyniki niż przed rokiem. Koleją podróżowało w tym miesiącu ponad 21 mln pasażerów, co w porównaniu z wynikami sprzed roku oznacza wzrost o ponad 45 proc. Koleją przewieziono 19,8 mln ton i stanowi to wzrost o 13,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Więcej przewozów intermodalnych

W przewozach towarowych czerwiec okazał się kolejnym miesiącem ze wzrostem wyników przewozowych w stosunku do wyników sprzed roku. Koleją przewieziono 19,8 mln ton towarów w (wzrost o 13,5 proc.), a praca przewozowa wyniosła 4,5 mld tonokilometrów (o 9,2 proc. więcej). Praca eksploatacyjna była większa o 0,6 mln (o 9,8 proc.) pociągokilometrów, a średnia odległość przewozu zmniejszyła się do 229 km (o 3,8 proc.).Zobacz także: PKP Cargo zwiększa udziały w rynku przewozów towarowych Dane eksploatacyjne w czerwcu były niewiele niższe niż w maju. Masa przewiezionych dóbr była mniejsza o 0,6 mln ton (o 3,1 proc.), praca przewozowa o 147,7 mln tonokilometrów (o 3,2 proc.), a praca eksploatacyjna o 0,2 mln pociągokilometrów (o 3 proc.). Średnia odległość była taka sama, czyli 229 km.- Sektor przewozu towarów koleją osiągnął stabilny poziom. Początkowe wahania rynku w pierwszych miesiącach pierwszego półrocza dały o sobie zapomnieć w kolejnych miesiącach. Dane za dotychczasowe sześć miesięcy 2021 roku nie tylko są zdecydowanie lepsze od analogicznych danych z 2020 roku, ale także bardzo podobne do wyników sprzed dwóch lat - komentuje prezes Urzędu Transportu Kolejowego.- Umacnia się również rynek przewozów intermodalnych, na którym ma miejsce systematyczny wzrost - dodaje.Uczestnicy towarowego rynku kolejowego przewieźli w pierwszym półroczu 2021 roku 116,8 mln ton. Praca przewozowa i praca eksploatacyjna wyniosły kolejno 26,6 mld tonokilometrów oraz 39,5 mln pociagokilometrów. Średnia trasa przejazdu wyniosła w tym okresie 227,6 km.