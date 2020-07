Kolej zwiększyła liczbę pasażerów o 60 proc. w ciągu miesiąca

Liczba pasażerów w maju wyniosła 9,8 mln, to wzrost w stosunku do kwietnia o 60 proc., kiedy to z usług kolei skorzystało 6,1 mln podróżnych - poinformował w środę Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Z danych UTK wynika jednocześnie, że w stosunku do roku ubiegłego liczba pasażerów spadła w maju o 65,6 proc. Przed rokiem w maju koleją podróżowało 28,5 mln pasażerów.

Jak informuje urząd, w pierwszych pięciu miesiącach roku podstawowe parametry przewozowe były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego. Łącznie w okresie styczeń - maj 2020 r. przewieziono blisko 90 mln pasażerów. Stanowi to spadek o ponad 33 proc.

"W porównaniu do roku ubiegłego wielu przewoźników skracało trasy lub całkowicie odwoływało pociągi, co było szczególnie widoczne w kwietniu i pierwszym tygodniu maja. Powodem była sytuacja związana z epidemią koronawirusa" - wyjaśnia cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

"Obecnie przewoźnicy przywracają połączenia regionalne i dalekobieżne, stopniowo powracając do planowanego wykorzystania transportu kolejowego" - dodał szef UTK.

Jak podaje UTK podstawowe parametry przewozów towarów były zbliżone do tych z kwietnia - pierwszego pełnego miesiąca dotkniętego epidemią. Minimalnie zmalała masa przewiezionych towarów - o 0,2 mln ton do 16,6 mln ton. Nastąpił też znaczny wzrost średniej odległości transportu ładunków - z 225 km w kwietniu do 247 km w maju.

"Wzrost parametrów pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej, jaki miał miejsce w maju w stosunku do kwietnia odwzorowuje stopniowe przywracanie ograniczonych przewozów m.in. związanych z sektorem przewozów intermodalnych czy branżą motoryzacyjną. Takie ładunki charakteryzują się jednak stosunkowo niską masą. W maju nastąpiło też zmniejszenie przewozów produktów masowych: węgla czy rud metali" - komentuje Góra.

Od początku 2020 roku do końca maja przewoźnicy przewieźli 87,7 mln ton, podczas gdy przed rokiem w takim samym okresie było to 99,6 mln ton.