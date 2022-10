Kolejarze przepłacają za dostęp do torów. Są wyliczenia

Mimo niższej energochłonności, wypadkowości i emisji zanieczyszczeń kolejarze dalej będą wpłacać do budżetu państwa z tytułu korzystania z infrastruktury więcej niż przewoźnicy drogowi - alarmuje Fundacja ProKolej.

Właśnie decydują się losy cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy 2022/2023.

Jak podaje w komunikacie Fundacja ProKolej, jego trzecia wersja - przekazana przez PKP PLK do zatwierdzenia Prezesowi UTK - nie przewiduje obniżenia cen.

Wbrew deklaracjom o wspieraniu transportu szynowego branża wciąż jest traktowana gorzej niż jej bezpośrednia konkurencja - ocenia Jakub Majewski, prezes ProKolej.

Porównanie wpływów z opłaty za dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej

Jak wylicza ProKolej, w latach 2018-2021 przewoźnicy kolejowi zapłacili za dostęp do infrastruktury o kilkaset milionów złotych więcej niż przedsiębiorstwa transportu drogowego. Pomimo tego, że sieć drogowa jest kilkanaście razy dłuższa niż kolejowa, a ciężarówki przewożą dziesięciokrotnie więcej ładunków niż pociągi, budżet państwa więcej zarabia na torach niż na drogach.

Z zestawienia Fundacji ProKolej, przygotowanego na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, GDDKiA, GITD i PKP PLK wynika, że tylko w latach 2018-2021 operatorzy kolejowi za dostęp do infrastruktury, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe płacili więcej od 9 proc. (2021 r. - 159 mln zł) do 28,8 proc. (2018 r. - 515 mln zł), niż przedsiębiorstwa transportu drogowego. Rekordowy pod względem dysproporcji był rok 2018 r., w którym z dostępu do torów wpłynęło 2,3 mld zł, z dróg w tym samym czasie zebrano niecałe 1,8 mld zł.

- Dysproporcje pomiędzy koleją a transportem drogowym z roku na rok rosną. Wbrew deklaracjom o wspieraniu transportu szynowego branża wciąż jest traktowana gorzej niż jej bezpośrednia konkurencja - mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. - Ciężarówki promują zamrożone od ponad dekady stawki za dostęp do sieci zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i zamrożona siedem lat temu lista dróg płatnych.

Płatna cała sieć kolejowa. Infrastruktura drogowa w 80 proc. darmowa

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe udostępnia przewoźnikom sieć torów o długości ok. 18,5 tys. km i za każde uruchomienie pociągu wystawia fakturę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza porównywalną siecią infrastrukturalną, ale 80 proc. jej długości jest darmowe. Tzw. e-TOLL, czyli System Poboru Opłat Elektronicznych, zarządzany obecnie przez Krajową Administrację Skarbową, obejmuje wybrane odcinki autostrad, dróg szybkiego ruchu i niektórych obwodnic miast. Ich lista pochodzi sprzed siedmiu lat i sumuje się do 3,6 tys. km z prawie 18 tys. km dróg.

- Dane finansowe potwierdzają skrajne dysproporcje w traktowaniu konkurujących ze sobą gałęzi transportu - podkreśla Jakub Majewski. - Dziesięciokrotnie większy, stawiany za przykład sukcesu gospodarczego sektor drogowy, wpłaca do budżetu państwa mniej niż kolej.

