Kolejarze stawiają na LED-y

W 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe tylko podczas bieżących prac wymieniły ponad 1000 lamp na LED. Zarząd kolejowej infrastruktury podkreśla, że to działanie wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

PKP PLK podkreśliły również, że uczestniczą i wpisują się swoimi działaniami we wspólną inicjatywę branży kolejowej - Centrum Efektywności Energetycznej Kolei.- Celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh w perspektywie do 2030 r. Pozwoli to na redukcję emisji CO2 o ponad 1 mln ton - podsumowano.