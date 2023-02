Koleje Dolnośląskie będą miały nową halę serwisową. Budowa na finiszu

W Legnicy trwa rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Nowy budynek, który będzie służyć jako zaplecze techniczne, zostanie dobudowany do już istniejącej hali serwisu taboru. Zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

- Na budowie trwają roboty dachowe, instalacyjne, elektryczne, a także torowe. Rozpoczęliśmy montaż ślusarki okiennej oraz konstrukcji systemu odciągu spalin. Równocześnie realizujemy roboty żelbetowe związane z betonowymi kanałami rewizyjnymi, a także prace tynkarskie wewnątrz – powiedział Robert Zawadzki, kierownik budowy z firmy Alstal Grupa Budowlana, która jest generalnym wykonawcą inwestycji. W ubiegłym roku zakończyła podobny projekt dla Kolei Wielkopolskich w Wągrowcu.

Prace budowlane realizowane są przy ulicy Pątnowskiej 1 w Legnicy, tuż obok funkcjonującego zakładu i hali serwisowej Kolei Dolnośląskich, w sąsiedztwie czynnych torów kolejowych. Do wykonania torów dojazdowych wykorzystanych zostanie 5190 metrów bieżących szyn, 1600 ton kruszywa, a także ponad 1300 podkładów pod szyny.

- W najbliższym czasie rozpoczniemy układanie płytek w hali myjni, a także zabezpieczanie żywicą kanałów serwisowych. Dodatkowo szykujemy się do montażu bram i drzwi, a także wykonania posadzek przemysłowych – dodał Robert Zawadzki.

Nowoczesne zaplecze techniczne podzielone będzie na trzy hale z pięcioma torami przejazdowymi o długości do 110 m.b. Pierwszą z nich będzie hala myjni automatycznej, drugą hala napraw, w której znajdą się trzy tory z kanałami rewizyjnymi, a trzecią część stanowić będzie hala tokarki podtorowej.

Nad halą myjni zlokalizowane zostanie zaplecze socjalno-biurowe. Nowy obiekt będzie mieć niemal 14 metrów wysokości, a powierzchnia całkowita wyniesie ponad 6500 m2.

Na terenie inwestycji powstanie także zbiornik podziemny na paliwo wraz z dystrybutorem, wiata magazynowa o powierzchni 140 m2, niezbędna infrastruktura techniczna, tereny zielone, a także 28 miejsc parkingowych. Na dachu budynku zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne.

