Koleje Dolnośląskie od 28 grudnia zawieszą połączenia międzynarodowe

Z powodu utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego od 28 grudnia Koleje Dolnośląskie zawieszą pasażerskie połączenia międzynarodowe z Czechami i Niemcami. Składy regionalnego przewoźnika nie będą kursować na trzech liniach transgranicznych.

Koleje Dolnośląskie to spółka należąca w całości do samorządu województwa dolnośląskiego. "Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu połączeń międzynarodowych po konsultacji z władzami samorządowymi. Stale monitorujemy rozwój sytuacji epidemicznej, która wymusza na nas konieczność wprowadzania zmian w rozkładzie" - powiedział rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.

Od 28 grudnia zawieszone zostaną połączenia na trzech liniach transgranicznych. Wprowadzone zmiany obejmą połączenia ze Zgorzelca do Goerlitz oraz z Międzylesia do Lichkova - podały Kolejne Dolnośląskie. Utrzymane zostanie też zawieszenie kursowania pociągów na linii ze Szklarskiej Poręby do Harrachova.

Wyjątkiem są dwa odcinki, które będą obsługiwane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Z przyczyn technicznych, ruch pociągów zostanie utrzymany na odcinkach Zasieki - Forst (Lausitz) i Lubawka - Kralovec - poinformował regionalnych przewoźnik.

Termin przywrócenia zawieszonych połączeń zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.