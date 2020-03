Koleje Dolnośląskie ograniczają kursowanie pociągów

Z powodu zagrożenia koronawirusem, Koleje Dolnośląskie ograniczają od piątku kursowanie kilkudziesięciu par pociągów - poinformował w czwartek rzecznik przewoźnika Bartłomiej Rodak. Firma monitoruje rozwój sytuacji epidemicznej - dodał.

"Wprowadziliśmy szereg procedur dla zapewnienia bezpieczeństwo naszym załogom. Obserwując jednak frekwencję na poszczególnych trasach oraz chcąc ograniczyć zagrożenie wirusem dla pracowników, zdecydowaliśmy o ograniczeniu siatki połączeń" - powiedział Rodak.

Dodał, że Koleje Dolnośląskie zawieszają połączenia, na których frekwencja w ostatnich dniach była bardzo niska. "Zachowaliśmy jednak, chociaż w ograniczonym zakresie, połączenia na każdej z obsługiwanych do tej pory stacji" - dodał.

Zmiany w rozkładzie jazdy regionalnego przewoźnika dotyczą w sumie 125 pociągów. Ich trasy ulegną czasowemu skróceniu lub całkowitemu zawieszeniu. Najwięcej zmian będzie dotyczyło pociągów obsługujących trasy w obrębie aglomeracji wrocławskiej. Czasowo zawieszone zostanie kursowanie z Wrocławia dziewięciu par pociągów do Kątów Wrocławskich, siedmiu par pociągów do Trzebnicy oraz pięciu par pociągów do Jelcza-Laskowic.

Rodak podkreślił, że zmiany w rozkładzie jazdy były tak układane, aby zapewnić pasażerom możliwość dojazdu do pracy.

"Dolnoślązacy stosując się do zaleceń rządu wyraźnie ograniczyli swoje podróże, frekwencja w pociągach Kolei Dolnośląskich od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wynosi od 15 do 25 proc. normalnego zapełnienia" - powiedział rzecznik.

Po tym, jak zakażenie koronawirusem wykryto u kolejnych 18 osób, liczba potwierdzonych przypadków w Polsce wzrosła do 305 - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.