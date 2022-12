Koleje Dolnośląskie powrócą na trasę Wrocław - Głogów

Po dziewięciu latach pociągi Kolei Dolnośląskich powrócą na dolnośląski odcinek tzw. Nadodrzanki, czyli trasy kolejowej z Wrocławia do Głogowa. Połączenia realizowane będą m.in. przy wykorzystaniu pięcioczłonowych Impulsów 45WE mogących pomieścić ponad 500 pasażerów.

Koleje Dolnośląskie powrócą na trasę tzw. Nadodrzanki

"Nasz projekt kolejowy to nie tylko przejmowanie nieczynnych linii i przywracanie na nich ruchu pasażerskiego czy zakup nowych pociągów. Samorządowy przewoźnik - Koleje Dolnośląskie systematycznie rozbudowuje swoją ofertę przewozową, czego przykładem jest pojawienie się pociągów KD na popularnej Nadodrzance" - podkreślił marszałek województwa Cezary Przybylski.

Zwrócił uwagę, że dzięki tej ofercie mieszkańcy Wołowa, Brzegu Dolnego i Ścinawy zyskają możliwość podróżowania nowoczesnymi, ekologicznymi, bezpiecznymi i komfortowymi pociągami regionalnego przewoźnika.

Linia komunikacyjna Wrocław - Wołów - Ścinawa - Głogów - (Zielona Góra) do tej pory obsługiwana była wyłącznie przez Polregio. Przed około 8-10 laty na krótkim odcinku Wrocław - Wołów - Wrocław kursowały pociągi Kolei Dolnośląskich, dlatego - jak wskazują władze województwa - można powiedzieć że jest to powrót KD do Wołowa.

"Częściowe przejęcie tej trasy od Polregio z pewnością wzbogaci ofertę, a także będzie dużym ułatwieniem dla pasażerów, którzy będą mieć możliwość korzystania z pociągów elektrycznych naszego przewoźnika" - dodał Tymoteusz Myrda z zarządu województwa dolnośląskiego.

W nowym, zaktualizowanym rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023, który wejdzie w życie 11 grudnia br. zaplanowano częściowe przejęcie realizacji oferty od Polregio przez Koleje Dolnośląskie.

Pasażerowie skorzystają z pięciu par pociągów dziennie w dni robocze umożliwiających dojazd z i do Wrocławia w godzinach porannych, okołopołudniowych i popołudniowych. Dla podróżnych korzystających z połączeń nowością będą większe pociągi - na trasie pojawią się Impulsy 45WE, pięcioczłonowe pojazdy, które mogą pomieścić ponad 500 pasażerów.

Pozostałe połączenia jak i połączenia na odcinku Głogów - Zielona Góra realizowane będą nadal przez Polregio.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl