Koleje Dolnośląskie testują pierwszy z zamówionych pociągów hybrydowych

Pierwszy z sześciu zamówionych przez Koleje Dolnośląskie z nowosądeckiego Newagu pociągów hybrydowych testowany jest na torze w Żmigrodzie. Wszystkie składy trafią do regionalnego przewoźnika do końca pierwszego kwartału 2022 r.

Jak podały Koleje Dolnośląskie, pierwszy z zamówionych hybrydowych składów Impuls2 przechodzi uzupełniające badania homologacyjne na Torze Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.

Koleje Dolnośląskie zamówiły w nowosądeckim Newagu sześć pociągów hybrydowych. Wartość tego kontraktu to prawie 170 mln zł. Pociągi Impuls2 mogą rozwijać prędkość do 160 km/h w trakcji elektrycznej oraz do 120 km/h przy napędzie spalinowym. To trójczłonowe składy, które mogą zabrać na pokład co najmniej 315 pasażerów.

Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich, poinformował, że w sierpniu pierwsze dwa z sześciu zamówionych pociągów hybrydowych trafią na Dolny Śląsk. Całość zamówienia ma być zrealizowana do końca pierwszego kwartału 2022 r.



Składy hybrydowe mają obsługiwać docelowo linię z Trzebnicy do Świdnicy przez Wrocław i Sobótkę. "Na tej trasie będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał, ponieważ jedynie na odcinku w granicach Wrocławia trasa jest zelektryfikowana. Czekamy na zakończenie prac torowych, które planowane jest na grudzień 2021 r. Do tego czasu pasażerowie na pewno będą mogli spotkać nasz nowy pociąg m.in. na linii z Trzebnicy do Wrocławia Głównego" - zapowiedział Rodak.

