Koleje Dolnośląskie wprowadzą do swojego taboru wagony rowerowe

Do taboru Kolei Dolnośląskich dołączą wagony specjalnie dostosowane do przewozu rowerów. Pojawią się na trasach szczególnie popularnych wśród rowerzystów.

Koleje Dolnośląskie (KD) zakupiły od PKP Cargo pięć wagonów przeznaczonych tylko do przewozu rowerów. Wszystkie, po gruntownym specjalistycznym przeglądzie wyjadą na trasy w przyszłym sezonie letnim - poinformowała spółka w komunikacie. Każdy z pięciu wagonów ma powierzchnię 33 m kw. i po przystosowaniu go do nowych potrzeb będzie mógł pomieścić około 60 rowerów.

Na zakup taboru KD przeznaczyły 195 tys. zł brutto, natomiast specjalistyczny przegląd jednego wagonu będzie kosztować dodatkowe 30-40 tys. zł.

"Od miesięcy przyglądamy się stale rosnącemu zainteresowaniu przewozem rowerów w naszych pociągach. Bez wątpienia wiąże się to nie tylko ze sprzyjającą cyklistom pogodą, ale też budową nowych ścieżek rowerowych w regionie. Chcemy ułatwić podróże rowerzystom i zwiększyć komfort przejazdu wszystkim naszym pasażerom. Dlatego jako pierwszy przewoźnik w Polsce postanowiliśmy uruchomić specjalne wagony przeznaczone do przewozu rowerów" - mówił prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.

Pomysł wprowadzenia wagonów rowerowych w taborze KD pozytywnie zaopiniował Urząd Transportu Kolejowego. Jak podała spółka, nowe składy będą obsługiwane przez wzmocnione kadrowo drużyny konduktorskie. Szczegółowe zasady załadunku i rozładunku zostaną przedstawione podróżnym po przeprowadzeniu analiz bezpieczeństwa. Trasy, po których będą jeździć specjalne wagony, zostaną wybrane na podstawie analiz m.in. dotychczasowej popularności przejazdów rowerzystów.

"To rozwiązanie wymaga stosunkowo niedużych nakładów finansowych, a wydatnie zwiększy komfort pasażerów. Pokazują to przykłady z Austrii czy Czech, gdzie podobna oferta funkcjonuje z powodzeniem od lat" - podkreślił wiceprezes zarządu Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski.

W marcu zarząd województwa przedstawił projekt Dolnośląskiej Cyklostrady - koncepcji budowy dróg rowerowych w regionie o łącznej długości ok. 1800 km. Sieć tras ma obejmować zasięgiem cały region, łącząc się również z drogami po stronie czeskiej i niemieckiej. W projekt zaangażowało się kilkadziesiąt samorządów z Dolnego Śląska. Jego celem jest zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową.

Jak wskazał członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, z perspektywy rozbudowy dróg rowerowych na Dolnym Śląsku inicjatywa Kolei Dolnośląskich jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. "Rowerzyści będą mieli komfort w wyborze ulubionych tras" - dodał.

