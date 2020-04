Koleje Małopolskie przedłużyły ograniczenia w ruchu pociągów co najmniej do końca kwietnia

Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie zdecydował o przedłużeniu co najmniej do końca kwietnia obowiązujących ograniczeń w kursowaniu pociągów, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa

Jak poinformowały Koleje Małopolskie w środowym komunikacie, decyzja ta została podjęta wspólnie z organizatorem przewozów - samorządem województwa małopolskiego w związku z pozostawianiem w mocy dotychczas podjętych decyzji władz centralnych o ograniczeniach w przemieszczaniu się mieszkańców oraz zawieszeniem niemal wszystkich cywilnych operacji lotniczych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice.

"Zakres ograniczeń pozostanie analogiczny jak do tej pory" - wskazano w komunikacie.

Na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA1 wstrzymana pozostanie większość połączeń na odcinku Kraków Główny - Kraków Lotnisko. W rozkładzie jazdy utrzymane są wyłącznie pociągi niezbędne z punktu widzenia dowozu pracowników Kraków Airport. Pociągi z Krakowa Głównego w kierunku stacji Kraków Lotnisko odjadą o godzinach: 5:37, 6:40, 7:41, 14:50, 15:53, 16:50, 17:48, 18:50 i 19:50. W kierunku przeciwnym ze stacji Kraków Lotnisko odjazdy będą o: 6:19, 7:23, 8:22, 15:26, 16:26, 17:26, 18:26, 19:26, 20:26.

Z kolei na odcinku Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia pozostanie łącznie 15 kursów (13 pociągów i 2 autobusy ZKA) z Wieliczki w kierunku Krakowa w godzinach 4:40-8:20 i 14:19-23:16 oraz 13 kursów z Krakowa do Wieliczki (12 pociągów i 1 autobus ZKA) w godzinach 5:37-8:49 i 14:47-22:47. Odjazdy we wskazanych godzinach będą odbywać się co ok. 60 minut.

Na pozostałych trasach (SKA2, SKA3, Kraków-Nowy Sącz/Jasło) w dalszym ciągu będą zawieszone następujące pociągi: SKA2 32818 Kraków Główny 15:47 - Kozłów 16:54, SKA2 33820 Kraków Główny 16:54 - Miechów 17:43, SKA2 23867 Kozłów 17:08 - Kraków Główny 18:11, SKA2 33869 Miechów 18:09 - Kraków Główny 18:54, SKA3 33458 Bochnia 06:31 - Kraków Główny 07:22, SKA3 33409 Kraków Główny 08:54 - Tarnów 10:25, SKA3 33476 Tarnów 14:53 - Kraków Główny 16:26, SKA3 33135 Kraków Główny 18:06 - Tarnów 19:15, SKA3 33486 Tarnów 23:30 - Bochnia 00:04, HUBAL 331111 Kraków Główny 18:06 - Jasło 21:32, HUBAL 33128/9 Jasło 17:47 - Kraków Główny 21:22, 33582/3 Nowy Sącz 15:18 - Jasło 17:37, 33580/1 Jasło 21:42 - Nowy Sącz 23:28.

Jak przypomniał przewoźnik, w większości przypadków podróżni na trasach SKA2 i SKA3, dotychczas korzystający z odwołanych połączeń, mogą skorzystać z innych kursów w odstępie od 30 do 60 minut od kursu odwołanego.

"Stale monitorujemy frekwencję w pozostałych kursach dostosowując ich zestawienie składów do aktualnej frekwencji z uwzględnieniem rządowych regulacji w zakresie maksymalnej liczby pasażerów w pojeździe, która stanowić ma nie więcej niż połowę nominalnej liczby miejsc siedzących" - zaznaczył przewoźnik.