Koleje pasażerskie osiągnęły najlepszy wynik od 10 lat

We wrześniu 2022 r. pociągami podróżowało 29,6 mln pasażerów - to niemal o 5 mln więcej niż przed rokiem i jednocześnie najlepszy wynik września od dziesięciu lat - poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

We wrześniu 2022 r. z usług kolei skorzystało 29,6 mln pasażerów, co w porównaniu do września 2021 r. oznacza wzrost o 19 proc.

Średnia odległość, jaką pasażer kolei pokonał we wrześniu tego roku to 67 km - prawie o 4 km więcej niż we wrześniu 2021 r.

Ogółem w trzecim kwartale koleją przewieziono 90,8 mln pasażerów - o 23,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r., a od stycznia do września 2022 r. z usług kolei skorzystało prawie 249 mln pasażerów.

Rekordowe wyniki w kolejowych przewozach pasażerskich

Z danych UTK wynika, że we wrześniu 2022 r. z usług kolei skorzystało 29,6 mln pasażerów, co w porównaniu do września 2021 r. oznacza wzrost o 19 proc. Średnia odległość, jaką pasażer kolei pokonał we wrześniu tego roku to 67 km - prawie o 4 km więcej niż we wrześniu 2021 r.

Urząd poinformował też, że ogółem w trzecim kwartale koleją przewieziono 90,8 mln pasażerów - o 23,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r., a od stycznia do września 2022 r. z usług kolei skorzystało prawie 249 mln pasażerów.

"Trzeci kwartał tego roku przyniósł rekordowe wyniki w kolejowych przewozach osób. Duże wzrosty liczby pasażerów odnotowano w wakacje. Wrzesień pod tym względem był nieco słabszy, jednak liczba pasażerów w tym miesiącu i tak była rekordowa w ostatnich dziesięciu latach. Duże zainteresowania koleją cieszy, ale to również szereg wyzwań dla przewoźników: dostosowanie częstotliwości kursowania pociągów do potrzeb i zapewnienie odpowiedniej ilości taboru. Sprostanie tym oczekiwaniom będzie determinowało dalsze wzrosty przewozów" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UTK Ignacy Góra.

Zmniejszyła się masa towarów w kolejowych przewozach towarowych

UTK zwraca ponadto uwagę, że w kolejowych przewozach towarowych drugi miesiąc z rzędu, w ujęciu rok do roku, zmniejszyła się masa przewiezionych towarów. We wrześniu przewieziono 20,5 mln ton, co oznaczało spadek o 0,5 mln ton (2,4 proc.) w odniesieniu do września 2021 r.

"Kolej w Polsce ma wszelkie predyspozycje żeby się rozwijać, jednak wojna w Ukrainie i globalne perturbacje, których konsekwencjami są utrudnienia w realizowaniu dotychczasowych przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku w znaczący sposób przemodelowały funkcjonowanie niektórych kolejowych przedsiębiorstw w Polsce" - skomentował Góra.

Jak poinformował UTK, w trzecim kwartale 2022 r. przewieziono nieco ponad 62,3 mln ton, co oznaczało o 0,6 mln ton (0,9 proc.) mniej niż w analogicznym kwartale 2021 r., a od początku roku koleją przewieziono 187,4 mln ton towarów - o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem.

