Koleje polskie bliżej ukraińskich. Możliwe inwestycje przy granicy

Podczas targów InnoTrans w Berlinie Polskie Koleje Państwowe i Koleje Ukraińskie (Ukrzaliznycia) podpisały wspólne deklaracje o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Ostatnio przy polsko-ukraińskiej granicy odnotowano wzmożone zainteresowanie realizacją inwestycji zwiększających przewozy produktów spożywczych.

Ukraina już myśli o strategicznym rozwiązaniu, jakim jest korytarz transportowy Morze Czarne - Bałtyk.

Jeszcze ważniejsze może być zapowiedziane przez rząd w Kijowie sukcesywne przechodzenie ukraińskiej kolei na europejski rozstaw torów (1435 mm).

- Wydarzenia rozgrywające się w ostatnich miesiącach w Ukrainie doprowadziły do współpracy pomiędzy Grupą PKP a Kolejami Ukraińskimi na niespotykaną dotychczas skalę. Od drugiego kwartału br. odnotowywany jest sukcesywny, wielokrotny wzrost przewozów towarowych na polsko-ukraińskich kolejowych przejściach granicznych, szczególnie w kontekście importu zboża do państw UE - powiedział Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

Dodał, że ostatnio odnotowano wzmożone zainteresowanie realizacją inwestycji przy polsko-ukraińskiej granicy, w zakresie tworzenia nowej infrastruktury pod kątem zwiększających się przewozów produktów spożywczych. Inwestycje te mogą być bodźcem do wzrostu gospodarczego w Polsce i Ukrainie, ale również tworzyć nowe perspektywy współpracy z PKP SA. Spółka zarządza bowiem nieruchomościami o potencjale do rozwoju działalności logistycznej. Już teraz widoczne jest zainteresowanie ze strony rynku.

Ukraina jako kandydat do UE przyspiesza budowę długofalowych relacji z firmami europejskimi

Na InnoTrans Koleje Ukraińskie są gościem honorowym stoiska Grupy PKP.

- 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska podjęła historyczną decyzję: przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa w UE. Oznacza to, że przyspieszamy proces budowania długofalowych relacji z firmami europejskimi. Transparentnych i korzystnych dla obu stron. Koleje mogą być kluczowe w tym procesie, mogą być rodzajem integratora Ukrainy z UE. Teraz, dzięki współpracy ze stroną polską, zwiększamy przepustowość naszych terminali przeładunkowych. Jednak kluczową rzeczą, której teraz potrzebujemy, jest znalezienie właściwej, dalszej koncepcji dla struktury kolei europejskich. Myśląc o potencjalnej „architekturze” kolei, należy pamiętać, że infrastruktura kolejowa Polski i Ukrainy to ponad 40 tysięcy kilometrów torów łączących Morze Czarne i Bałtyk - powiedział Ołeksandr Kamyszyn, prezes Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycia).

Usprawnienie przewozów towarów między systemami kolejowymi o różnej szerokości torów

Zarówno Polskie Koleje Państwowe, jak i Koleje Ukraińskie podkreślają konieczność dialogu na temat rozwiązań dotyczących funkcjonowania rynku kolejowego, zmian instytucjonalnych, organizacyjnych oraz sprawy finansowania transportu kolejowego.

Jak podaje komunikat prasowy, w ramach współpracy strony będą prowadziły okresowe konsultacje na temat rozwoju transportu kolejowego oraz podjęcia działań na rzecz wdrożenia zmian w polskim i ukraińskim systemie kolejowym. Obszary współpracy będą się koncentrować m.in. na wzmocnieniu i rozwijaniu aktywnej współpracy w dziedzinie transportu towarów i logistyki kolejowej, centrów logistycznych i granicznych punktów przeładunkowych, rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego oraz inicjatyw dotyczących usprawnienia przewozów towarów pomiędzy różnymi systemami linii kolejowych.

Strategicznym rozwiązaniem może być zapowiedziane przez rząd w Kijowie sukcesywne przechodzenie ukraińskiej kolei na europejski rozstaw torów (1435 mm). Nie przypadkiem najważniejszym projektem transportowym w krajach bałtyckich stała się budowa Rail Baltica. Nie chodzi tylko o ułatwienie transportu ładunków na Zachód, ale zerwanie z sowiecką przeszłością.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl