Koleje Śląskie chcą mieć nowe pociągi od 2026 r.

O przetargu na nowe pociągi dla Kolei Śląskich, które mają być dostarczane od 2026 r., o przejazdach do jednej stacji za 1 zł w Tychach, o oszczędnościach na energii dzięki aplikacji oraz o testach obsługi przez e-kasjera – poinformowali w czwartek przedstawiciele Kolei Śląskich.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

17 marca i 20 marca ogłoszono dwa przetargi na nowe pojazdy dla Kolei Śląskich.

Pierwszy (na zakup 3 pojazdów, z opcją nabycia 2 dodatkowych) to własne postępowanie Kolei Śląskich. Drugi (22 jednostki oraz opcjonalnie 8) to przetarg realizowany przez KŚ dla woj. śląskiego (na pojazdy kupowane przez samorząd województwa dla swojego przewoźnika przy wsparciu funduszy UE).

Zamówienie dotyczy pociągów czteroczłonowych, które mają być dostarczone w latach 2026-2027.

"Zwiększenie liczby taboru pozwoli na rozwój siatki połączeń oraz płynną wymianę pojazdów EN57 AKŚ, których czas eksploatacji powoli się kończy. Dzięki nowym zakupom będzie możliwe i lepsze przygotowanie oferty przewozowej (częstsze i równomierne odjazdy), jak i optymalne dostosowanie wielkości składu do frekwencji podróżnych" - wskazał w czwartkowej informacji rzecznik przewoźnika Maciej Zaremba, Zaremba.

Bilet za 1 złoty będzie można kupić już od kwietnia

Koleje Śląskie wprowadzają też pilotażowo ofertę specjalną Metro. Od 1 kwietnia br. każdy pasażer będzie miał możliwość kupienia biletu jednorazowego za 1 zł, na podstawie którego może podróżować między sąsiadującymi stacjami w Tychach, wzdłuż trasy: Tychy Lodowisko - Tychy Grota Roweckiego - Tychy Aleja Bielska - Tychy Zachodnie - Tychy - Tychy Żwaków.

"Idea przejazdu jednego przystanku za 1 zł to pomysł na wprowadzenie rozwiązań znanych z miast, w których funkcjonuje na dużą skalę metro, a pasażerowie przemieszczają się głównie do najbliższej stacji" - wyjaśniła pełniąca funkcję rzecznika spółki Aldona Węgrzynowicz.

"Krótki przejazd w bardzo atrakcyjnej cenie to rozwiązanie, które będziemy testować do końca czerwca 2023 r. Oczywiście nie wykluczamy objęcia pilotażem innych miast. Prosimy zatem podróżnych, by jak najczęściej korzystali z tego jednoprzystankowego przejazdu pociągiem i tym samym potwierdzili zainteresowanie ofertą Metro" - zasugerowała Węgrzynowicz.

Maszyniści będą oszczędzać energię. Pomaga im aplikacja

Koleje Śląskie do końca marca br. testują też aplikację Sensum - oprogramowanie, mające usprawniać prowadzenie pojazdu i umożliwia oszczędzanie energii. W pierwszej fazie maszyniści przejechali z nią łącznie ponad 200 godzin. System rozwija PKP Energetyka przy współpracy z inżynierami z firmy REDS.

Jak podał Zaremba, dzięki rozwiązaniom informatycznym, analizującym w czasie rzeczywistym warunki na szlaku i pozwalającym do nich dobrać optymalną prędkość spółka oceniła, że możliwe jest zaoszczędzenie do 15 proc. energii trakcyjnej na każdym przejeździe. To pośrednio może przekładać się m.in. na atrakcyjność oferty biletowej przewoźnika

"Szukamy rozwiązań, które realnie, namacalnie wpływają na ochronę środowiska. Oszczędności w rachunkach za prąd to też bardzo istotna kwestia, zwłaszcza przy obecnej trudnej sytuacji gospodarczej" - wyjaśnił Zaremba. Dotąd Sensum testowali maszyniści z Kolei Mazowieckich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od marca 2023 r. dołączyły do nich Koleje Śląskie i Wielkopolskie. Projekt realizowany jest w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei.

Ponadto od 10 marca br. bilety Kolei Śląskich można kupić na stacji Kraków Główny w wideomacie (automacie z 32-calowym ekranem) z funkcją e-kasjera. Urządzenie umożliwia m.in. połączenie wideo z osobą w call-center, która pomaga klientom, np. z dysfunkcjami, kupić bilet kolejowy.

"Obserwujemy obecnie zainteresowanie korzystaniem z urządzenia w Krakowie, a następnie rozważymy, wraz z partnerem, firmą Avista, zakres wykorzystania tej formy sprzedaży na terenie woj. śląskiego" - zapowiedziała Węgrzynowicz.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Obecnie na kilkunastu liniach w regionie przewożą ponad 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy ok. 65 pociągów. Większość z nich kupiono przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl