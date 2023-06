Koleje Śląskie po raz kolejny uruchomiły w wakacje połączenie z Katowic do Zakopanego. Przejazd do stolicy Tatr potrwa 5 godzin. Pociągi będą kursować codziennie do końca sierpnia.

Pociąg z Katowic do Zakopanego wyjeżdża codziennie o 7.02 rano. Po drodze zatrzymuje się na 19 stacjach: Katowice Ligota, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Żywiec, Jeleśnia, Hucisk, Lachowice, Sucha Beskidzka, Makowie Podhalańskie, Kojszówka, Osielec, Jordanów, Chabówka, Pyzówka, Nowy Targ, Biały Dunajec i Poronin. Cała podróż trwa 5 godzin i 8 minut, pociąg dociera do Zakopanego o 12.10.

Z powodu braku możliwości uruchomienia pociągu do Katowic w pełnej relacji, w drogę powrotną nie z Zakopanego, a z Poronina zabierze turystów pociąg PolRegio o godzinie 16:18. Koleje Śląskie zapewniły, że PolRegio wprowadził honorowanie biletów KŚ na tym odcinku. To oznacza, że wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich wystawione od stacji Poronin lub Zakopane będą honorowane w pociągu PolRegio. Pociąg PolRegio według rozkładu ma dotrzeć do Katowic o godz. 21.02.

Podstawowa cena biletu na przejazd w jedną stronę z Katowic do Zakopanego to 33,25 zł.







