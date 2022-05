Koleje Śląskie wprowadziły nową taryfę z podwyżkami cen

Od poniedziałku spółka Koleje Śląskie wprowadziła nową taryfę. Zakłada ona kilkunastoprocentrowy – według przewoźnika - wzrost cen, preferowanie jednolitej stawki kilometrowej, przy ograniczeniu ofert liniowych i rezygnację z ofert na okres pandemii lub mało popularnych.

"Podwyżki cen biletów są podyktowane koniecznością zmian: chcemy utrzymać dotychczasowe połączenia, jak również wprowadzić nowe, o których rozmawialiśmy z naszymi pasażerami" - powiedziała rzeczniczka KŚ Patrycja Tomaszczyk.

Zaznaczyła także, że koniecznością są bieżące naprawy i przeglądy rewizyjne oraz modyfikacje taboru - rozwój technologiczny spółki wymaga nakładów finansowych. Wskazała, że nowością w ofercie KŚ jest bilet 5-dniowy, w intencji spółki kierowany do osób pracujących w trybie hybrydowym.

Tomaszczyk odniosła się też do informacji medialnych nt. podwyżki cen biletów o 140 proc.; zaznaczyła, że wskaźnik ten dotyczy tylko jednego połączenia Chybie - Czechowice-Dziedzice, niecieszącego się powodzeniem frekwencyjnym. Zrezygnowano tam z oferty specjalnej i wprowadzono bilet jednorazowy.

"Wzrost cen pozostałych biletów kształtuje się na poziomie kilkunastu procent" - zapewniła rzeczniczka. "Zmiany dotyczą ujednolicenia taryfy, rezygnacji z ofert, które były przygotowane głównie na okres pandemii i/lub nie cieszyły się zainteresowaniem podróżnych" - dodała.

Jak wynika z taryf zamieszczonych na stronie internetowej KŚ, jednorazowy przejazd pociągiem spółki na podstawie biletu normalnego do 5 km od poniedziałku kosztuje 5 zł, do 20 km - 9 zł, a do 50 km 17 zł (wcześniej odpowiednio 4,50 zł, 6,50 zł i 14,10 zł).

Nowe bilety odcinkowe 5-dniowe imienne (tam i z powrotem) kosztują do 5 km 42,50 zł, do 20 km - 76,50 zł, a do 50 km - 144,50 zł. Bilety odcinkowe miesięczne kosztują do 5 km 110 zł, do 20 km - 200 zł, a do 50 km - 332 zł (wcześniej odpowiednio 94 zł, 148 zł i 290 zł).

Z oferty wycofano znaczną część biletów liniowych, umożliwiających tańsze podróżowanie na niektórych odcinkach.

Koleje Śląskie wprowadziły pierwszą część swoich zmian taryfowych w maju 2021 r. (jak informował wówczas przewoźnik, średnia podwyżka cen wyniosła 13 proc.), chcąc zmierzać do wprowadzenia jednolitej stawki kilometrowej, przy korekcie ofert liniowych.

We wrześniu ub. roku przewoźnik wprowadził rabat dla osób podróżujących poza szczytami przewozowymi; teraz tę ofertę wycofano.

W przesłanym PAP przed wprowadzeniem obecnej podwyżki materiale rzeczniczka KŚ napisała, że Koleje Śląskie korzystają z modelu finansowania z zewnętrznych środków regularnie przekazywanych przez właściciela, co czego dodawany jest kilkunastoprocentowy przychód ze sprzedaży biletów.

Odpowiadając na pytania PAP rzeczniczka uściśliła, że na podstawie danych z ub. roku dotacja budżetu woj. śląskiego pokrywa ok. 60 proc. kosztów działalności operacyjnej spółki (według danych z rozliczenia wstępnego 2021 r.).

Tomaszczyk poinformowała również, że planowana dla KŚ rekompensata urzędu marszałkowskiego na 2022 r. ma wynieść ok. 209,5 mln zł, uwzględniając środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dodatkowe kursy pociągów oraz Funduszu Kolejowego.

Tomaszczyk podała, że KŚ każdego miesiąca wykonują ponad 700 tys. tzw. pociągokilometrów (czyli km przejechanych przez pojedynczy skład). Planowana praca eksploatacyjna KŚ dla woj. śląskiego w obecnym roku jest szacowana na poziomie 8,227 mln pociagokilometrów.

W I kw. br. jeden pociągokilometr kosztował przewoźnika prawie 34 zł, podczas gdy uśredniony wozokilometr autobusu oznacza koszt w przedziale 6-8 zł. Według wstępnego rozliczenia 2021 r. koszt operacyjny na 1 pociągokilometr realizacji umowy z woj. śląskim wyniósł około 32 zł.

"Koleje Śląskie korygują od 16 maja 2022 r. swój cennik. Jednak są to nieznaczne zmiany. Byłyby dużo wyższe, gdyby nie comiesięczna dotacja zapewniana przez właściciela - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego" - zaakcentowała przedstawicielka kolejowej spółki.

