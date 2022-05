Koleje wąskotorowe w Polsce znowu są w formie

Ponad 890 tys. pasażerów przewiozły koleje wąskotorowe w Polsce w 2021 r. To niewiele mniej niż w 2019 r. - przed wybuchem pandemii. Najchętniej z przejazdów wąskotorówkami korzystano w wakacje. W lipcu i sierpniu przewieziono 565,7 tys. osób.

Z danych pozyskanych przez Urząd Transportu Kolejowego od operatorów 23 z 25 funkcjonujących w Polsce kolei wąskotorowych wynika, że zainteresowanie takimi przejazdami wraca do stanu sprzed pandemii. W 2021 r. skorzystało z ich usług prawie 890,3 tys. osób. Oznacza to wzrost o blisko 58 proc. w porównaniu z 2020 r., a do wyniku z przedpandemicznego roku 2019 zabrakło 26,6 tys. pasażerów.

- Dane za ubiegły rok pokazują, że wysiłki całej rzeszy osób zaangażowanych w funkcjonowanie kolei wąskotorowych przynoszą wymierne rezultaty. Rok 2021, pomimo cały czas obowiązujących obostrzeń i ograniczeń sanitarnych, przyniósł wąskotorówkom ponad 890 tys. pasażerów. To dobry prognostyk na kolejne lata - ocenia Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Sezonowość funkcjonowania kolejek sprawia, że najwięcej pasażerów skorzystało z ich usług w miesiącach wakacyjnych, tj. w sierpniu (287,8 tys.) i lipcu (277,9 tys.). Na te dwa miesiące przypadło ponad 63,5 proc. pasażerów przewiezionych w 2021 r. ogółem. 2021 r. okazał się dla 18 z 23 raportujących kolejek wąskotorowych lepszy pod względem liczby przewiezionych pasażerów w porównaniu z trudnym ze względu na pandemię 2020 r.

Jak wylicza UTK, najwięcej pasażerów przewiozła Nadmorska Kolej Wąskotorowa (175,0 tys.). W porównaniu z wcześniejszym rokiem, z jej usług skorzystało o 69 proc. pasażerów więcej (+71,5 tys.). Nieznacznie słabszy wynik uzyskała Bieszczadzka Kolejka Leśna z liczbą 168,1 tys. pasażerów - o 31,1 tys. pasażerów więcej niż w 2020 r. (+22,7 proc.). Dobre wyniki uzyskała również Kolejka Parkowa Maltanka - 138,7 tys. przewiezionych pasażerów - wzrost o 65,2 tys. osób (+88,7 proc.) w porównaniu z wcześniejszym rokiem.



Najdłuższą linią kolejową łączącą Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską posiada Rogowska Kolej Wąskotorowa (49 km). Kolejne pod względem długości były przebiegające doliną rzeki Mleczki wąskotorowe linie Przeworskiej Kolei Wąskotorowej (46,2 km), a następnie trasa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej (39,6 km) na Pomorzu Zachodnim.

Na stanie operatorów znajduje się około 610 sztuk różnego rodzaju pojazdów, których średni wiek to 62 lata. Koleje wąskotorowe w Polsce posiadają nawet ponadstuletnie lokomotywy parowe, pojazdy trakcyjne czy różnego typu wagony. W 2021 r. kolejki wąskotorowe dysponowały aż 12 czynnymi lokomotywami parowymi.

