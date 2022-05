Kolejna europejska stolica wybrała tramwaje Pesy

Umowa na dostawę tramwajów dla Tallina została podpisana w siedzibie Pesy w Bydgoszczy. Zakłada ona dostawę w pierwszym etapie 8 pojazdów i dodatkowych 15 w ramach opcji, co oznacza, że w stolicy Estonii mogą docelowo jeździć 23 tramwaje wyprodukowane w bydgoskiej firmie.

-To kolejna europejska stolica, która wybrała tramwaje Pesy. Jestem przekonany, że podobnie jak w Warszawie, Kijowie czy Sofii, także mieszkańcy Tallina polubią podróże naszymi komfortowymi, nowoczesnymi i przyjaznymi środowisku tramwajami - powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.

Pesa zaoferowała Tallinowi 3-członowy tramwaj z rodziny Twist o długości 28,56 m, mogący przewieźć do 309 pasażerów pasażerów (w tym 65 na miejscach siedzących). Jego prędkość konstrukcyjna to 80 km/godz., a eksploatacyjna - 50 km/godz. Wozy zostaną wyposażone w nowoczesne systemy informacji, sprzedaży biletów, zliczania pasażerów, monitoringu, rekuperacji energii oraz diagnostyki online. Zarówno kabina motorniczego, jak i przestrzeń pasażerska będą klimatyzowane, a nowością będzie podgrzewana podłoga.

- Konsekwentnie podnosimy jakość komunikacji publicznej w stolicy. Dzięki tramwajom Twist nasi mieszkańcy będą podróżować w komfortowych warunkach, a co ważne - nowe tramwaje, podobnie jak cały nasz transport, będą korzystać w 100 proc. z zielonej energii” - podkreślił, Andrei Novikov, wicemer Tallina i przewodniczący Rady Nadzorczej Zarządu Transportu Publicznego.

Wartość kontraktu to 52 mln euro (podstawowe zamówienie + opcja). Na skorzystanie z prawa opcji zamawiający ma do 16 miesięcy.

- Wszystkie pojazdy zostały objęte 48-miesięczną gwarancją. Dostawa pierwszych tramwajów z zamówienia podstawowego rozpocznie się w III kwartale 2024 roku - zapowiedział Paweł Hardy, kierownik kontraktu Tallin w Pesie.

Rail Baltica

Zakup nowoczesnych tramwajów to część projektu modernizacji komunikacji w Tallinie. Zakłada on między innymi budowę nowej linii tramwajowej „Stary Port”, zakup taboru i powstanie hubu przesiadkowego. Całość jest jednym z kluczowych elementów estońskiej części Rail Baltica.

- Nowa linia tramwajowa połączy Stary Port z terminalem Rail Baltica i lotniskiem. Dzięki tej inwestycji w Tallinie powstanie bardzo ważny dla miasta nowoczesny węzeł przesiadkowy, gdzie na jednej stacji spotkają się linie autobusowe, kolejowe i tramwajowe - dodał Andrei Novikov.

Ponad 800 tramwajów Pesy

Pesa dostarczyła do tej pory ponad 800 tramwajów do kilkunastu miast w Europie. Wyprodukowane w Bydgoszczy tramwaje wożą mieszkańców takich miast jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Sofia, Moskwa, Kijów, Jassy, Cluj czy Seged. W tej chwili spółka realizuje zamówienia na dostawę kolejnych tramwajów dla Sofii, Krajowej w Rumunii i Wrocławia. Złożyła też najlepszą ofertę na dostawę do 46 tramwajów dla Bydgoszczy.

