Kolejne Pendolino wrócą na tory 10 i 11 czerwca

Kolejne pociągi Pendolino wrócą do rozkładu jazdy PKP Intercity 10 i 11 czerwca - poinformował we wtorkowym komunikacie kolejowy przewoźnik. To pociągi, które były zawieszone do tej pory z powodu epidemii.

Przywracane składy umożliwią podróże między Gdynią a Krakowem i Rzeszowem oraz Warszawą a Wrocławiem, Krakowem i Gliwicami.

Pierwsze Pendolino zostały przywrócone do ruchu 22 maja, kolejne wróciły do rozkładu 31 maja.

Przewoźnik poinformował, że od początku maja br. do regularnego kursowania wróciło już ponad 100 pociągów PKP Intercity - zarówno tych, które z powodu epidemii koronawirusa były zawieszone, jak i tych, których trasa pozostawała skrócona i teraz wracają do pełnej relacji.

Bilety na połączenia realizowane pociągami Express InterCity oraz Express InterCity Premium są dostępne w sprzedaży w kasach, biletomatach oraz kanałach zdalnych (np. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator).

Przewoźnik informuje, że dalsze decyzje dotyczące przywrócenia kolejnych zawieszonych wcześniej połączeń będą uzależnione przede wszystkim od aktualnie panujących warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity.

Jak podano w komunikacie, w związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w przemieszczaniu się od 1 czerwca br., w środkach komunikacji zbiorowej wszystkie miejsca siedzące mogą być zajęte. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. dotyczą także wszystkich pociągów PKP Intercity.

Dodano, że system rezerwacji miejsc, który od poniedziałku 1 czerwca br. działa według nowych reguł, umożliwia już zajmowanie wszystkich foteli w pociągu.

PKP Intercity przygotowało poradnik pasażera "Jak podróżować z PKP Intercity podczas epidemii?", z którym można zapoznać się na stronie: https://www.intercity.pl/pl/jak-podrozowac-z-pkp-intercity-podczas-epidemii-poradnik-pasazera.html.