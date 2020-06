Kolejne pociągi Kolei Dolnośląskich wracają do rozkładu od 1 lipca

Koleje Dolnośląskie kontynuują przywracanie połączeń kolejowych w regionie. Od 1 lipca na tory wyjedzie lub wydłuży swoje trasy kolejnych 99 pociągów. To czwarty etap odmrażania połączeń kolejowych w regionie – podano w komunikacie.

"Chociaż sytuacja jest jeszcze daleka od tej z początku roku to jednak powoli wracamy na dobre tory. Dlatego wprowadzamy czwarty etap odmrażania połączeń. Zwiększając mocno ich liczbę zachęcamy Dolnoślązaków do korzystania z kolei nie tylko jako środka transportu do pracy, ale też podczas wakacyjnych podróży. To z myślą o nich przygotowujemy akcje specjalne, takie jak "Lato z KD", które mają pobudzić ruch turystyczny w regionie a większa liczba połączeń na pewno pomoże ten cel osiągnąć" - powiedział cytowany w komunikacie Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Z początkiem lipca na dolnośląskie tory powrócą 23 pociągi, kursujące na trasach ze stolicy Dolnego Śląska do Krotoszyna, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Zgorzelca, Lubina, Żmigrodu oraz Bystrzycy Kłodzkiej. Wrócą też pociągi z Kłodzka do Kudowy Zdroju oraz z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. W rozkładzie pojawią się też nowe pociągi kursujące pomiędzy Legnicą i Lubinem.

Wydłużone do Szklarskiej Poręby zostaną wybrane pociągi kursujące na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Ponadto pociąg z Jeleniej Góry (odjazd 5:27) do Szklarskiej Poręby (przyjazd 6:20) będzie kursować codziennie, zamiast tylko w dni robocze.

Natomiast kilka minut wcześniej na trasy wyjeżdżał będzie pociąg z Wałbrzycha Miasto (odjazd 6:13) do Kudowy Zdrój (przyjazd 8:57). Odwołany zostanie jeden pociąg, kursujący w soboty, niedzielę i święta z Wrocławia (odjazd 7:25) do Legnicy (przyjazd 8:23).

"Jestem przekonany, że wielu mieszkańców regionu podczas nadchodzących wakacji będzie chciało skorzystać z oferty turystycznej Dolnego Śląska. Dlatego zdecydowaliśmy żeby przywrócić możliwie największą liczbę połączeń regionalnych, ale też międzynarodowych" - powiedział cytowany w komunikacie Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii, obejmujący wszystkie wprowadzone zmiany, dostępny jest na stronie Kolei Dolnośląskich (tutaj) oraz w wyszukiwarkach internetowych.

Do rozkładów powrócą również połączenia międzynarodowe do Czech i Niemiec, które zostały zawieszone jako pierwsze, jeszcze w pierwszej połowie marca. Już od 1 lipca pasażerowie będą mogli skorzystać z ponad 40 pociągów łączących Dolny Śląsk z czeskimi miejscowościami: Kralovcem, Lichkovem i Harrachovem. Od 3 lipca, na trasy powróci również bezpośrednie połączenie Wrocławia z Pragą obsługiwane przez Koleje Dolnośląskie we współpracy z czeskim przewoźnikiem, Leo Express.

Do rozkładu wrócą także pociągi do niemieckich miejscowości przygranicznych Foerst i Goerlitz. Przywrócone zostanie też popularne połączenie turystyczne do Drezna. W sumie pomiędzy niemieckimi miastami, a Zgorzelcem, Jelenią Górą, Legnicą i Tuplicami kursować będzie ponad 20 pociągów. Wcześniej, już 26 czerwca, na tory powrócił "Pociąg do Kultury", popularne połączenie umożliwiające bezpośredni dojazd z Wrocławia do Berlina. W 2019 roku skorzystało z niego ponad 18 tysięcy pasażerów.