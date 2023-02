Kolejny etap budowy infrastruktury kolejowej wokół gdyńskiego portu

Trwa rozbudowa infrastruktury kolejowej wokół i do gdyńskiego portu. PKP PLK w czwartkowym komunikacie poinformowała, że w ramach projektu wybudowano m.in. dwa nowe wiadukty.

Biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych w czwartkowym komunikacie poinformowało, że pociągi towarowe korzystają już z nowego wiaduktu prowadzącego do portu w Gdyni. Wskazano również, że na kolejnym obiekcie postępują przygotowania do zabudowy toru.

Nowe wiadukty usprawnią przewóz towarów do nabrzeży portu w Gdyni

Przedstawiciel biura prasowego PKP PLK Przemysław Zieliński zaznaczył, że są to istotne elementy infrastruktury kolejowej, które umożliwią dojazd do nabrzeży większej liczby dłuższych i cięższych składów.

"Pociągi z ładunkami do portu Gdynia jeżdżą już jednym torem nowego, 600-metrowego wiaduktu w obrębie stacji Gdynia Port" - wymienił Zieliński.

Dodał, że zabudowywany jest również sąsiedni, drugi tor. Wskazał przy tym, że na wiadukcie położone zostaną cztery tory.

"Kończą się prace na kolejnym, blisko 140-metrowym wiadukcie, pod którym jest aż siedem torów. Stalowa konstrukcja obiektu jest gotowa, wkrótce wykonawca przystąpi do zabudowy toru oraz sieci trakcyjnej" - wyliczał w komunikacie.

Zdaniem PKP PLK nowe wiadukty usprawnią przewóz towarów do nabrzeży. "Zostały dostosowane do jazdy cięższych i dłuższych, nawet 750-metrowych pociągów o nacisku 22,5 tony na oś. Obiekty poprawią przepustowość linii prowadzących do portu" - ocenił.

Wskazał przy tym, że większa ilość towarów przewiezionych koleją to mniej pojazdów ciężarowych na drogach. "To ważny, proekologiczny aspekt inwestycji realizowanej przez spółkę PLK. Realizacja zadania umożliwi przeładunek większej ilości towarów i skróci czas obsługi pociągów, co korzystnie wpłynie na polską gospodarkę" - zapewniał w komunikacie.

Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości 1,6 mld zł netto

W ramach inwestycji pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" zabudowano dotąd 100 km nowych, zelektryfikowanych torów (z planowanych 115 km) oraz 283 rozjazdy (planowane jest wybudowanie 332).

Gotowe są 23 skrzyżowania (z planowanych 24) oraz publiczna ładownia. Wykonano 13 podziemnych zbiorników retencyjnych, które wraz z nową siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewniają właściwe odwodnienie terenu.

W marcu 2022 r. oddano do użytku Lokalne Centrum Sterowania w Porcie Gdynia, które zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów do nabrzeży gdyńskiego portu. W ciągu doby dyżurni ruchu zapewniają sprawne i bezpieczne przejazdy dla około 50 pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu z ładunkami oraz podczas około 230 jazd manewrowych. Prace kolejarzy wspierają nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

W ramach prac wyremontowano również most na rzece Chylonce.

Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości 1,6 mld zł netto, jest współfinansowana ze środków unijnych instrumentu CEF "Łącząc Europę". Zakończenie prac planowane jest w III kwartale br.

