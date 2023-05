Kolejny krok do poszerzenia A1

Firma Voessing Polska opracuje dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej w sprawie poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem o trzeci pas ruchu. Wartość prac to prawie 3 mln zł - poinformował we wtorek bydgoski oddział GDDKiA.

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony w ponownym przetargu. Pierwszy przetarg, który został ogłoszony jesienią zeszłego roku, został unieważniony z powodu znacznego przekroczenia przez jedynego oferenta kwoty budżetu przeznaczonego na realizację zadania.

W kolejnym przetargu oferty złożyło dziewięć firm, a proponowane kwoty były znacząco bliższe budżetowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która przeznaczyła na ten cel 2 mln 416 tys. zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Voessing Polska w wysokości 2 mln 977 tys. zł, a następnie zawarto umowę na wykonanie prac.

Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie opracowanie materiałów do wniosku w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ - przekazał Oddział GDDKiA w Bydgoszczy.

Poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu związane jest ze spodziewanym większym natężeniem ruchu. Wraz z budową kolejnych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Warszawą wzrośnie natężenie ruchu na wspólnym odcinku A1 i S10. Inwestycja ma też umożliwić efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

