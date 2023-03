Kolejny przewoźnik chce napędzać pociągi zieloną energią

Kolejna firma dołączy do programu Zielona Kolej, czyli chce napędzać swoje pociągi energią z odnawialnych źródeł. To SKM Warszawa.

List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele PKP Energetyka i SKM Warszawa podczas odbywającego się w Warszawie VI Kongresu Czystego Powietrza.

Szybka Kolej Miejska działa w ramach marki Warszawski Transport Publiczny i zapewnia mieszkańcom stolicy i okolicznych gmin dojazd do pracy, szkoły czy miejsc związanych z rekreacją, rozrywką i kulturą. Pociągami SKM można podróżować po Warszawie oraz dojechać do podwarszawskich miejscowości: Otwocka, Legionowa, Radzymina, Sulejówka czy Pruszkowa, a od 12 marca również do Piaseczna.

- Dążymy do tego, by wszyscy pasażerowie kolei w ramach aglomeracji warszawskiej mogli korzystać z transportu neutralnego pod względem emisji CO2 - mówi Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

- Przy zachowaniu efektywności ekonomicznej i organizacyjnej chcemy przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii - podkreśla Alan Beroud, prezes SKM Warszawa, dodając, że już teraz 100 procent pojazdów firmy jest zasilanych energią elektryczną.

Program Zielona Kolej stworzony został przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Jego celem jest zmiana źródeł zasilania kolei w Polsce. W 2025 r. energia elektryczna zużywana przez pociągi w naszym kraju pochodzić ma z OZE w 50 proc., w 2030 r. - w 85 proc., a docelowo - w 100 proc., co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton. PKP Energetyka pełni rolę integratora tego programu.

Na zielonej energii jeżdżą już tacy przewoźnicy jak Łódzka Kolej Aglomeracyjna, CTL Logistics oraz DB Cargo Polska. Uczestnictwo w programie deklarują kolejni pasażerscy i towarowi przewoźnicy kolejowi. Listy intencyjne w tej sprawie PKP Energetyka podpisała wcześniej także z Kolejami Śląskimi, Kolejami Mazowieckimi, Kolejami Małopolskimi, ECCO Rail, Raildox, Captrain i STK.

