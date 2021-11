Kolejowa karta w rozgrywce z Łukaszenką. Chińczycy obserwują rozwój wypadków

Perspektywa zamknięcia granicy z Białorusią to jedno z narzędzi presji na Aleksandra Łukaszenkę. Szczególnie bolesne dla niego byłoby zamknięcie ruchu kolejowego, co zatamowałoby transport towarów z Chin. Na razie wszystko odbywa się tak jak przed eskalacją napięcia, ale mocna karta cały czas jest w rękach polskich władz.

Kilka dróg, ale polska najlepsza

- Pracujemy jak zawsze, robimy swoje, aby to wyjątkowe miejsce na Nowym Jedwabnym Szlaku było równie efektywnie zarządzane w czasie stanu wyjątkowego jak i poza nim - mówił WNP.PL Andrzej Sokolewicz, prezes Cargotor, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, w którego granicach znalazł się Terespol, ale Małaszewicze już nie. Można tam swobodnie dotrzeć bez przepustek.- Ja bym sobie życzył, żeby ruch graniczny kolejowy funkcjonował, natomiast jeśli reżim Łukaszenki stworzy warunki, w których będzie trzeba podjąć decyzję, że należy go wstrzymać, to zostanie wstrzymany - powiedział dwa dni temu w Polskim Radiu 24.Czytaj także: Niepokój na granicy, rosną problemy przewoźników drogowych Zdecydowane postawienie sprawy przez Polskę zrobiło wrażenie nie tylko na Białorusi.Jacky Yan, założyciel i dyrektor generalny New Silk Road Intermodal z siedzibą w Chengdu, cytowany przez branżowy portal The Load Star, powiedział, że napięcie na granicy polsko-białoruskiej nie wywarło jeszcze żadnego wpływu na transporty z Chin, ale jako spedytor na bieżąco śledzi sytuację, biorąc pod uwagę znaczenie trasy dla jego biznesu. Zauważył jednocześnie, że generalnie czas tranzytu kolejowego Chiny-Europa poprawia się, nie ma tłoku na granicach a wolumeny są mniejsze niż jesienią rok temu.Według China Railway, między styczniem a październikiem tego roku Nowym Jedwabnym Szlakiem przejechało z Chin do Europy 12 605 pociągów z ładunkiem 1,22 mln TEU, co stanowi wzrost odpowiednio o 26 proc. i 33 proc. rok do roku. Ponad połowa jest obsługiwana przez białoruską kolej.- Miejmy nadzieję, że Polska i Białoruś załagodzą spory w drodze negocjacji - stwierdził Cui Hongjian, dyrektor Departamentu Studiów Europejskich w Chińskim Instytucie Studiów Międzynarodowych, cytowany przez chiński The Global. - Niewiele możemy zrobić, najwyżej wysłać pociągi z wyprzedzeniem.Polska ma w rękach silny argument, ale nie można zapominać, że są trasy alternatywne wobec Małaszewicz. Pojawią się też nowe. Wyliczyło je towarzyszenie menedżerów logistyki Polish Supply Management Leaders w swoim raporcie „Polska a Nowy Jedwabny Szlak - szanse, zagrożenia i dalsze działania".To droga południowa, wschodnia i fińska.składa się z dwóch potencjalnie konkurencyjnych rozwiązań́: korytarza Słowacja-Austria i korytarza Węgry-Serbia. Słowacja, tak jak Polska, posiada linię kolejową o rozstawie 1520 mm (szeroki tor). Aktualnie kończy się ona w Koszycach, ale planuje się jej przedłużenie do Wiednia. Z kolei Węgry mogą̨ okazać́ się̨ bardzo dobrym punktem dystrybucyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej (również̇ w przypadku bezpośredniego połączenia z Ukrainą). Za siłą tego rozwiązania przemawia też połączenie z portem w Pireusie, którym zarządzają o kilku lat Chińczycy.związana jest z morskim terminalami ro-ro w obrębie Morza Bałtyckiego. Duża ich część posiada połączenie kolejowe o rozstawie szyn 1520mm, co niweluje konieczność przeładunku. Ważnymi portami mogą się okazać Kaliningrad, Kłajpeda czy Ryga.- bardzo atrakcyjna dla Chin. W jej ramach zgłoszono liczne projekty infrastrukturalne: w tym port głębinowy w Archangielsku i połączenie kolejowe Belkomur łączące Morze Białe z regionem Uralu, most Hålogaland w Norwegii łączący region Narwik z Øyjordą (w pobliżu Tromsø i północnej granicy Szwecji), tunel Helsinki-Tallin czy połączenie kolejowe Kirkenes-Rovaniemi. Zdaniem autorów raportu Finlandia, której prawie cała sieć kolejowa składa się szerokich torów, jako główny hub może przejąć ładunki z takich portów jak Kaliningrad, Kłajpeda czy Ryga.To jednak daleka przyszłość. Na razie chińscy spedytorzy raportują, że droga do Europy Zachodniej przez Kaliningrad jest zatłoczona.- Dlatego pociągi China Railway Express stopniowo wracają na trasę przez Brześć - powiedział Jacky Yan, dodając, że alternatywnym rozwiązaniem może być szlak przez Turcję.W tym miesiącu po raz pierwszy tunelem Marmaray pod Bosforem przejechał pociąg towarowy z Xi’an do Pragi. Thomas Kargl, członek zarządu austriackiego Rail Cargo Group, zadeklarował że łatwo będzie można przewozić 350 tys. TEU. Dla porównania trasy przez Rosję osiągają roczną przepustowość 1 mln TEU.The Load Star zwraca uwagę, że jako alternatywna brama do Europy zgłasza się Ukraina, która buduje terminal o pojemności 100 000 TEU w Mościskach przy granicy z Polską.Z kolei jeśli mowa o tym kraju, nie można zapominać o szerokim torze prowadzącym od granicy do terminala w Sławkowie niedaleko Dąbrowy Górniczej. Z perspektywy Chin to też może być rozwiązanie, gdyby rzeczywiście doszło do zamknięcia granicy z Białorusią.Czytaj także: Masa na bocznicę. Dlaczego tak mało wozimy koleją