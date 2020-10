Kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku

We wrześniu koleją podróżowało 21,6 mln pasażerów - o 25 proc. mniej niż przed rokiem. Wynik za pierwsze trzy kwartały tego roku jest niższy o 33 proc. w porównaniu z tym samym okresem sprzed pandemii. W przewozach towarowych wynik za wrzesień to 19,6 mln ton, o 0,2 proc. mniej niż w 2019 r. Jednak, licząc od początku roku do września, spadek wyniósł 8,8 proc. Dane opublikował w piątek, 30 października Urząd Transportu Kolejowego.

Przewozy towarowe

We wrześniu 2020 r. przewozy towarowe osiągnęły poziom najbardziej zbliżony do zeszłorocznego. Masa przewiezionych ładunków we wrześniu to 19,6 mln ton, praca przewozowa wyniosła blisko 4,7 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,9 mln ton. W porównaniu do września 2019 r. masa była niższa o 0,2 proc., praca przewozowa i eksploatacyjna były wyższe odpowiednio o 2,3 proc. i 2,1 proc. Średnia odległość wyniosła 238 km i była wyższa o 2,4 proc. w stosunku do września 2019 r.- Wrzesień zakończył się najlepszym wynikiem w przewozach towarowych w tym roku. Jednak masa przewiezionych towarów od początku roku jest mniejsza niż w analogicznym okresie roku 2019 r. Obserwować można szczególnie spadek przewozów ładunków masowych związanych z budownictwem i energetyką. Potwierdza to, że funkcjonowanie przedsiębiorców kolejowych w tradycyjnej roli przewoźników towarów masowych jest w bardzo dużym stopniu zależne od przebiegu dużych projektów infrastrukturalnych czy też stopnia zapotrzebowania sektora energetycznego - podsumowuje Ignacy Góra.- Na rynku widoczny jest natomiast rozwój segmentu przewozów intermodalnych i potrzebne jest dalsze stymulowanie rozwoju tego segmentu. Istotne jest podjęcie działań na rzecz przeniesienia części ładunków jadących w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej. Ważne jest stwarzanie nowych możliwości, rozwiązań do wykorzystania transportu kolejowego - dodaje.Czytaj także: Publiczne terminale, ale nie tylko. Potrzebne narzędzia wsparcia kolejowego cargo Wyniki za okres trzech kwartałów 2020 r. to 162 mln ton, 38 mld tonokilometrów oraz 56 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek w stosunku do wartości osiągniętych w 2019 r. odpowiednio o 8,8 proc., 10,1 proc. oraz 9 proc. Średnia odległość przewozu w okresie od stycznia do września 2020 r. wyniosła 234 km. Wyniki za ten okres są lepsze niż te z 2016 r. kiedy w tym samym czasie masa wyniosła 161,8 mln ton, praca przewozowa, 37 mln tonokilometrów oraz 54 mln pociągokilometrów.