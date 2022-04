Kolejowy dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni coraz lepszy

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych o wartości ponad 2,6 mld zł poprawiają warunki przewozu towarów do nadbałtyckich portów. Prace przy poprawie kolejowego dostępu do portu morskiego w Gdyni osiągnęły półmetek, a w Gdańsku po nowych, zelektryfikowanych torach do nabrzeży już dojeżdżają pociągi z ładunkami - poinformował resort infrastruktury.

Także Port Gdynia z lepszym dostępem kolejowym

Poprawa kolejowego dostępu do portu Gdańsk to także modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych: 3 mostów, 2 wiaduktów i 18 przepustów. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie 2022 roku.Według informacji podanych przez resort infrastruktury w ramach prac związanych z realizacją projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” zabudowano blisko 70 km nowych torów oraz 166 rozjazdów.Teraz prace wkraczają w kolejną fazę. Prowadzone są roboty ziemne wzmacniające i stabilizujące podłoże. Układane są nowe tory, zabudowywane rozjazdy oraz montowane elementy sieci trakcyjnej. Tymczasowe połączenia między torami umożliwiają płynne prowadzenie prac przy utrzymaniu stałego dostępu pociągów do torów na terenie portu.Na stacji Gdynia Port gotowa jest sieć ciepłownicza, przebudowywana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Ponadto ukończonych jest 11 podziemnych zbiorników retencyjnych, kolejne dwa są w budowie. Budowane są dwa nowe wiadukty kolejowe, które usprawnią przejazd do portu, a także wyremontowano most nad rzeką Chylonką. Zakończenie prac planowane jest w II połowie 2023.Ministerstwo poinformowało również, że Lokalne Centrum Sterowania w Porcie Gdynia, oddane do użytku w marcu 2022 r., zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów do nabrzeży gdyńskiego portu. W ciągu doby dyżurni ruchu zapewniają sprawne i bezpieczne przejazdy dla około 50 pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu z ładunkami oraz podczas około 230 jazd manewrowych.Modernizacja infrastruktury jest współfinansowana ze środków europejskich, z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.