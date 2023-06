Kolejowy holding celuje w kolejną spółkę. Konsolidacja nie wszystkim się podoba

Holding w Grupie PKP, zdaniem jego twórców, sprawdza się. Kolejną spółką, która wejdzie w jego skład, może być Polregio. Czy to koniec konsolidacji państwowych aktywów kolejowych?

Koncepcja holdingu nie oznacza powrotu do państwowego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe - podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych oczekujemy od holdingu wprowadzenia jednolitych standardów, synergii między spółkami, obniżenia kosztów, ale jednocześnie wypracowania jak najlepszej oferty dla klientów - dodaje wiceminister Maciej Małecki.

Jesienią mówiono, że w holdingu powinien być jeszcze zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe. Teraz tego tematu już nie ma.

Grupa PKP przyjęła strukturę holdingu (organizacja opierająca się na założeniu, że jeden z podmiotów ją tworzących przyjmuje rolę spółki dominującej, dysponującej wystarczająco silną pozycją, aby wpływać na sytuację pozostałych) 10 miesięcy temu.

17 sierpnia 2022 r. przedstawiciele 18 spółek, w których dominujące udziały mają należące do Skarbu Państwa PKP SA, podpisali Kartę Grupy PKP. Argumentem za powołaniem holdingu, do czego władze PKP dążyły od kilku lat, było wzmocnienie pozycji rynkowej polskiej kolei oraz jej dalszy rozwój.

Dziś holdingową Grupę PKP tworzą: Polskie Koleje Państwowe jako spółka dominująca oraz spółki kluczowe: PKP Cargo, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Informatyka, PKP Telkol, Kolejowe Zakłady Łączności, Xcity Investment, CS Natura Tour, oraz spółki wspierające: PKP Intercity Remtrak, Wars, PKP Cargo Terminale, PKP Cargo Tabor, PKP Cargo Service, PKP Cargo Connect, Cargosped Terminal Braniewo, Transgaz.

To nie jest powrót do państwowego przedsiębiorstwa PKP. Holdingowy kierunek się sprawdza

Pierwsze dziesięć miesięcy holdingu podsumowano na III Kongresie Rozwoju Kolei zorganizowanym przez państwowe spółki kolejowe 6 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Chciałbym wyraźnie podkreślić: koncepcja holdingu to nie koncepcja powrotu do państwowego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. To zupełnie inna struktura - powiedział Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, dodając, że podstaw do integracji państwowej kolei można doszukiwać się w fundamentalnej ustawie z 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, w wyniku czego państwowa firma została podzielona na podmioty działające w oparciu o strukturę spółek prawa handlowego. Struktura była przygotowana, ale decyzje polityczne doprowadziły do pogłębiającej się atomizacji kolei. Ten trend zmienił się wraz z objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Jak powiedział szef PKP, minione 10 miesięcy pokazuje, że kierunek jest dobry. Sprecyzowano w tym czasie 10 polityk, które mają być wspólne dla wszystkich spółek holdingu. To m.in. inwestycje, zarządzenie pieniędzmi, zakupy, HR, cyberbezpieczeństwo.

- To nie jest wymysł polskich kolejarzy. W takiej strukturze funkcjonują największe koleje w Europie i na świecie: niemieckie DB, francuskie SNCF, koleje włoskie. Dołączają koleje litewskie i węgierskie - argumentował prezes Mamiński, dodając, że holding sprawdza się w trudnych czasach, gdy decyzje trzeba podejmować szybko. Zintegrowana struktura bardzo w tym pomaga.

Jego zdaniem spółką, która powinna uzupełnić holding, jest Polregio, największa polska firma zajmująca się przewozami regionalnymi należąca do Skarbu Państwa (większościowe udziały Agencji Rozwoju Przemysłu) oraz samorządów wojewódzkich.

Wartością dodaną tego rozwiązania byłoby wzmocnienie pozycji firmy podczas negocjacji rozkładu jazdy z PKP PLK oraz wypełnienie luk na mapie komunikacyjnej w kraju, czyli uzupełnienie oferty PKP Intercity.

Zdaniem Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych, integracja państwowych spółek kolejowych ma przynieść podniesienie jakości usług, które dla pasażerów powinny być komfortowe: od zakupu biletu przez aplikację do wyjścia z dworca na docelowej stacji.

- To wszystko stanie się możliwe, jeśli będzie się działo w ramach jednego silnego, dobrze zarządzanego holdingu. W Ministerstwie Aktywów Państwowych oczekujemy od Grupy PKP wprowadzenia jednolitych standardów, synergii między spółkami, obniżenia kosztów, ale jednocześnie wypracowania jak najlepszej oferty dla klientów - powiedział Maciej Małecki, dodając, że jego postulat dotyczy zarówno ruchu pasażerskiego, jak i cargo.

Flagowe jednostki państwowego holdingu - przed nimi poważne wyzwania

Okręt flagowy holdingu PKP w ruchu pasażerskim to PKP Intercity - spółka, która jest beneficjentem wzrostu zainteresowania przewozami kolejowymi w Polsce. Podróżni doceniają coraz wyższy standard pociągów i mimo dużych problemów z ich punktualnością, coraz częściej korzystają z kolei. Do maja, licząc od początku roku, PKP Intercity przewiozło 25 mln pasażerów. To więcej niż w całym roku 2014. Liczby nie są jeszcze takie, jak w wczasach PRL, ale wtedy Polacy podróżowali koleją, bo - nie mając samochodów - musieli, dziś podróżują, bo mogą.

Dla spółki PKP Intercity, która w 2030 r. prognozuje przewozy na poziomie 88 mln pasażerów, sprostanie temu jest dużym wyzwaniem. Kluczowe jest tu doprowadzenie wartego 27 mld zł programu inwestycyjnego do szczęśliwego finału. Obecność w państwowym holdingu może w tym pomóc. Potrzebna jest też modernizacja, ponieważ w roku 2030 kończy się umowa PSC (od ang. Public Service Contract) na przewozy publiczne i polska firma będzie musiała stawić czoła zagranicznej konkurencji. Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz jest przekonany, że się uda.

Dariusz Seliga, prezes inne ważnej w holdingu spółki - PKP Cargo - zadeklarował podczas Kongresu, że chętnie podzieli się z PKP Intercity doświadczeniami. Na co dzień konkuruje ona ze 120 innymi przewoźnikami (rynek cargo działa w pełni komercyjnie), a po kilku trudnych latach znowu zaczęła przynosić zyski.

Dariusz Seliga wskazał też, że operacja rozwiezienia węgla z polskich portów i zapewnienia Polakom bezpieczeństwa energetycznego, w której PKP Cargo odegrało główną rolę, udowodniła, jak ważna jest współpraca w logistyce. Na taką współpracę liczy w holdingu.

- Wiążemy nadzieję z holdingiem, bo my chcemy rozwijać naszą aktywność międzynarodową. PKP SA ma przełożenie na Brukselę, prezes Mamiński jest przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). To może być pomocne w bieżących sprawach - powiedział Dariusz Seliga, dodając, że PKP Cargo to spółka giełdowa, ale jest przygotowana do realizacji polityki rządu, który deklaruje wsparcie kolei i fundusze na jej rozwój.

Co dalej z konsolidacją kolei? Infrastruktura osobno? Odpowiedź po wyborach

Prezes Mamiński widziałby w strukturze holdingu PKP Polregio. Jesienią ubiegłego roku mówił, że powinny dołączyć do niego jeszcze PKP Polskie Linie Kolejowe, dysponujące ogromnymi funduszami na inwestycje (Krajowy Program Kolejowy do roku 2023 ma wartości prawie 77 mld zł), zarządca infrastruktury kolejowej. Teraz ten temat nie wrócił.

Prawdopodobnie dlatego, że przeciwnikiem pomysłu jest sama spółka PKP PLK.

- Nie jestem zwolennikiem struktury holdingowej. Uważam, że obecny model funkcjonowania PKP Polskich Linii Kolejowych, jako spółki podległej bezpośrednio ministrowi infrastruktury, jest optymalny. Holding to, tak to muszę określić, "nałożenie kagańca na spółki zależne". Holding może wydać polecenie spółce wchodzącej w jego skład. W grupie kapitałowej tego nie ma, ale przecież spółka wiodąca posiada bez wątpienia wpływ na działalność pozostałych podmiotów - powiedział w rozmowie z WNP.PL Ireneusz Merchel.

Inna rzecz, że PKP PLK budują wokół siebie silną grupę kapitałową. W ubiegłym roku przejęły spółkę budowlaną Trakcja, rozważane jest przejęcie spółki PKP Telkol.

Tomasz Gontarz na Kongresie Rozwoju Kolei zwrócił uwagę, że mamy dziś w Polsce, jeśli chodzi o państwową kolej, a ta jest dominująca, cztery ośrodki decyzyjne. To Grupa (holding) PKP nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKP PLK nadzorowane przez Ministerstwo Infrastruktury, Polregio nadzorowane przez ARP i spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Wszystkie są we władztwie Skarbu Państwa.

- Dobrze by było, żeby wyjaśnić, czy to zmieniamy, czy zostawiamy status quo, biorąc pod uwagę problemy, jakie mogą wystąpić? Widać to na przykładzie infrastruktury kolejowej, gdzie pewne planowane inwestycje PKP PLK i Centralnego Portu Komunikacyjnego mogą się dublować - zwrócił uwagę Gontarz, dodając, że to nie rola kolejarzy, by dać odpowiedź na to pytanie.

To zadanie dla rządu. Jednak nawet jeśli do wyborów odpowiedź padnie, to wygląda na to, że zabraknie czasu na jej wdrożenie.

