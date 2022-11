Komisja Europejska zapłaci za transport zboża niezależnie od kosztów

90 lat temu głód był używany przez Związek Sowiecki jako broń przeciwko narodowi ukraińskiemu. Dziś Rosja ponownie używa żywności jako broni przeciwko najbardziej potrzebującym na całym świecie - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"W ramach swojej brutalnej agresji na Ukrainę Rosja zniszczyła waszą produkcję rolną, celowała w wasze silosy zbożowe i zablokowała wasze porty. W ten sposób Rosja pozbawia niezbędnego dostępu do żywności najsłabsze kraje Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. A potem używa dezinformacji, by obwiniać innych za swoje nikczemne działania. Musimy dalej z tym walczyć" - oznajmiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przy okazji Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu obchodzonego na Ukrainie.

"Wasza inicjatywa Ziarno z Ukrainy (Grain from Ukraine) ma moje pełne poparcie (...). Wykazujecie niezachwiane zaangażowanie w globalne bezpieczeństwo żywnościowe, międzynarodową odpowiedzialność i solidarność z najbardziej potrzebującymi. A my stoimy po twojej stronie. Na Bali przywódcy G20 wezwali do globalnej solidarności w walce z głodem spowodowanym agresywną wojną Rosji. Nie zachwiejemy się w naszych obowiązkach i nadal będziemy robić wszystko, co w naszej mocy na tym froncie" - zapewniła przewodnicząca KE.

"Grain from Ukraine", to program ogłoszony w sobotę przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ma on umożliwić wysłanie do połowy przyszłego roku do najbiedniejszych krajów świata w Afryce 60 ukraińskich statków ze zbożem. W inicjatywę są zaangażowane agendy rządowe, organizacje pozarządowe i prywatne korporacje.

Przy tej okazji, przewodnicząca KE przypomniała, że tzw. korytarze solidarnościowe utworzone przez sąsiadujące z Ukrainą państwa członkowskie UE umożliwiły eksport ponad 17 mln ton ukraińskiego zboża i produktów spożywczych, stając się "kołem ratunkowym" dla ukraińskiej gospodarki, przynosząc ukraińskim rolnikom i przedsiębiorstwom ponad 19 miliardów euro dochodów.

"Bardzo ważne jest, aby dzisiaj zasygnalizować światu, że nie zawiedziemy naszych najsłabszych partnerów. Dlatego jest mi niezmiernie miło ogłosić wsparcie Komisji Europejskiej dla załadunku zboża na dwa statki. Zapłacimy za transport 40 tys. ton zboża, (...) niezależnie od kosztów" - zadeklarowała von der Leyen.

"90 lat po Wielkim Głodzie czcimy pamięć ofiar Ukrainy. Umarli w milczeniu, z głodu, a wtedy świat nie powstał, by im pomóc. Nie pozwolimy, żeby to się powtórzyło" - podsumowała.

