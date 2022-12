Kompletna izolacja największego na świecie terminala kontenerowego

Największy na świecie port kontenerowy w chińskim Szanghaju zostaje całkowicie izolowany. Władze chcą w ten sposób zapobiec perturbacjom w dostawach.

Chiny borykają się z powrotem epidemii koronawirusa. Negatywnie wpływa ona na transport i produkcję. Dalekosiężna konsekwencją takiego stanu rzeczy może być trwały spadek zamówień u chińskich producentów.

Odbiorcy z innych krajów będą się obawiać, że każda kolejna pandemia będzie skutkowała załamaniem się łańcuchów dostaw. Stąd mogą chcieć poszukiwać innych dostawców, zlokalizowanych bliżej, lepiej radzących sobie z koronawirusem.

I tego właśnie obawiają się władze w Pekinie. Stąd krok w kierunku całkowitej izolacji terminala w Szanghaju.

Podjęte już zostały bezprecedensowe kroki. Bardzo utrudnione będzie się przemieszczanie ludzi pomiędzy terminalem a terenami na zewnątrz niego. Praktycznie nie będzie także kontaktu pomiędzy załogami zawijających do portu kontenerowców, a pracownikami terminala.

Kierowcy ciężarówek z naczepami kontenerowymi będą podlegali rygorystycznym zasadom co do opuszczania kabin pojazdów. Wszechobecna będzie kontrola i dezynfekcja. W grę wchodzi także zakaz opuszczania portu przez pracowników i kontaktowania się nawet z członkami rodzin.

Wszystko to ma sprawić, że port będzie działał normalnie, a koronawirus nie zatrzyma jego prac.

Dla Pekinu nawet tylko częściowe ograniczenie działania portu byłoby katastrofą. Należy pamiętać, że to kluczowy terminal w Chinach. Co więcej, położony w estuarium Jangcy pośredniczy w wysyłce towarów także z centralnych Chin. W 2019 roku za jego pośrednictwem 43,3 mln TEU (jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków, jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp). Dla porównania w Porcie Gdańsk przeładowano w 2019 r. 2,03 mln TEU, a w 2021 r. 2,12 mln TEU.

