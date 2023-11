Konfederacja wspiera protest przewoźników. Bosak mówi o nieuczciwej konkurencji ze Wschodu

Sprawa, której domagają się protestujący na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku, to jest to, żeby zawiesić licencję dla firm o niezbadanym pochodzeniu kapitału - uważa poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

W środę, 8 listopada, lider Konfederacji Krzysztof Bosak spotkał się z uczestnikami manifestacji w Okopach niedaleko Dorohuska i wyraził poparcie dla polskich przewoźników, którzy jego zdaniem "zmagają się z nieuczciwą konkurencją ze Wschodu" i zmuszeni są konkurować "na nierównych warunkach".

"Nie może być tak, że teoretycznie Ukraina bankrutuje, bo jest wojna, a w praktyce popyt na nowe ciężarówki tam wystrzelił w kosmos" - napisał Krzysztof Bosak na platformie X (dawny Twitter).

"Oni przyjeżdżają do Polski, zakładają tutaj firmy, przywożą kapitał w reklamówkach. Polski przedsiębiorca raz nie zapłaci ZUSu i ma zablokowane konta, a oni po prostu robią co chcą" - dodał we wpisie poseł.

Przed przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie), gdzie od poniedziałku protestują przewoźnicy, kolejka tirów wydłuża się.

Co godzinę protestujący przepuszczają jeden samochód ciężarowy z Ukrainy do Polski, natomiast z Polski na Ukrainę - trzy lub więcej pojazdów. Uczestnicy manifestacji odstąpili od przepuszczania w pierwszej kolejności pomocy humanitarnej, żywności i paliw. "Te pojazdy również w kolejce oczekują. Autokary z pasażerami są przepuszczane poza kolejką" - powiedziała Ewa Czyż, oficer prasowa chełmskiej policji.

Przewoźnicy prowadzą swój protest od poniedziałku. Postulują m.in. wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenie licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli.