Koniec taniego latania. Unia Europejska obciąży linie lotnicze

We wtorek (18 kwietnia) europosłowie zgodzili się m.in. na przegląd systemu handlu emisjami (ETS) w odniesieniu do lotnictwa - tzw. ETS Aviation (463 głosów za, 117 przeciw, 64 posłów wstrzymało się od głosu). Otwiera to drogę do zniesienia bezpłatnych uprawnień do emisji w tym sektorze do 2026 roku. Taki wynik głosowania de facto oznacza, że kończy się era taniego latania dla Europejczyków.

Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji wprowadza mechanizm dostosowywania cen na granicach, działanie Społecznego Funduszu Klimatycznego oraz obowiązek zakupu pozwoleń na emisję przez przemysł lotniczy. Ten ostatni punkt powoduje, że branża lotnicza będzie musiała ponosić dodatkowe i to niemałe koszty, czego efektem będzie podwyżka cen biletów.

Nowe unijne przepisy stanowią, że z każdym kolejnym rokiem linie lotnicze będą musiały kupować coraz więcej pozwoleń na emisję CO2. Obecnie połowę zapotrzebowania otrzymują za darmo. W kolejnych latach darmowej puli będzie coraz mniej, w 2023 roku już o jedną czwartą. W 2025 roku bezpłatnych pozwoleń ma być o połowę mniej niż obecnie. W 2026 roku wszystkie pozwolenia przewoźnicy będą kupić na aukcjach po cenach rynkowych.

W ciągu kilku ostatnich lat uprawnienia do emisji podrożały dwukrotnie, obecnie kosztują blisko 100 euro.

