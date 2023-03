Koniec taryfy ulgowej. Przewoźnicy od 1 kwietnia zapłacą wysokie kary

Okres przejściowy w stosowaniu nowych przepisów dla unijnych przewoźników drogowych pracujących w Wielkiej Brytanii właśnie dobiegł końca. Od 1 kwietnia muszą liczyć się z sankcjami finansowymi za naruszenie nowych regulacji.

1 kwietnia kończy się okres przejściowy w stosowaniu nowych przepisów dla unijnych przewoźników drogowych pracujących w Wielkiej Brytanii.

Za niestosowanie się do nowych przepisów grozić będą kary w wysokości 300 funtów.

O wiele wyższe będą kary za znalezienie nielegalnych imigrantów w pojazdach czy naczepach, które podczas transportu nie są odpowiednio zabezpieczone. Też wchodzą 1 kwietnia i wyniosą 10 000 funtów.

Przypomnijmy, z końcem ubiegłego roku brytyjski Departament Transportu wprowadził trzy ważne zmiany.

Pierwsza dotyczy ograniczeń w transporcie kabotażowym, który polskie ciężarówki niejednokrotnie realizowały na terenie Wielkiej Brytanii. Teraz nie będzie to możliwe, jeśli przewoźnik wjeżdża do tego kraju bez towaru, „na pusto”, np. po rozładunku w Irlandii. Do tego obowiązuje limit, czyli maksymalnie dwie krajowe trasy w ciągu 7 dni.

Druga kwestia dotyczy zakazu niektórych operacji multimodalnych. Przede wszystkim chodzi o transportowanie towaru tym samym pojazdem lub za pomocą tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera, naczepy, przyczepy) przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu (np. morskiego, kolejowego, drogowego). Zakazane jest odpinanie lub dopinanie przyczep czy naczep do lub z portów albo terminali.



Trzecia zmiana dotyczy tzw. ruchu trójstronnego. Departament Transportu zniósł prawo firm z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej do odbioru towarów w Wielkiej Brytanii, a następnie przewóz ich do kraju spoza UE, np. Szwajcarii czy Turcji. Do tej pory było to możliwe na podstawie licencji wspólnotowej. Teraz konieczne będzie posiadanie zezwolenia, wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT).

Okres przejściowy na zniwelowanie negatywnych skutków nowych regulacji

Do końca marca nie egzekwowane jednak kar finansowych za nieprzestrzeganie nowych przepisów, a kierowców jedynie pouczano.

