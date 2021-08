Koniec z niskimi cenami na kolei. Popyt większy niż podaż

Grupa PKP Cargo kolejny raz zanotowała stratę, ale są duże szanse, że na koniec roku uda się uzyskać lepszy wynik, ponieważ na rynku przewozów kolejowych kończy się okres niskich cen. Pomoże to zrównoważyć koszty spółki.

Mniejsze zatrudnienie

Stabilność finansowa

Największe wzrosty nastąpiły w przewozach paliw stałych, szczególnie węgla - 16,3 proc. Nieco mniej urosły przewozy intermodalne - 16,2 proc. - oraz kruszywa - 12,3 proc. (wszystko licząc w pracy przewozowej).- Udało nam się przełamać negatywny trend udziału spadku w rynku w układzie pracy przewozowej a także masy. W jej przypadku nasz udział wzrósł prawie o 1 pkt. proc. do ponad 38 proc. W przypadku pracy przewozowej to blisko 42 proc. (wzrost o 0,84 pkt proc.) To więcej niż notują nasi konkurenci - ocenił Czesław Warsewicz. - W drugim kwartale nasza praca przewozowa wyniosła 6 mld 538 mln tkm. Była ona na poziomie podobnym do tego, który osiągaliśmy w 2019 r. Można postawić tezę, że w ostatnich miesiącach wróciliśmy do skali przewozów sprzed pandemii.Zdaniem prezesa PKP Cargo, na kolejne miesiące spółka może patrzeć optymistycznie. Po pandemicznym pikowaniu gospodarka w Europie odbija się od dna. PKB, także polskie rośnie, zdarza się wzrost nawet dwucyfrowy. Oczywiście, koronawirus nie daje o sobie zapomnieć, należy się przygotować na czwartą falę pandemii, ale na razie pozytywny rozwój wypadków jest bardzo realny.Na wynik EBITDA w drugim kwartale 2021 roku wpływ miało zmniejszenie kosztów świadczeń pracowników na skutek spadku poziomu zatrudnienia o 7 proc. rdr.Licząc rok do roku na koniec I półrocza zatrudnienie spadło 1613 osób, z 23 003 do 21 390. Przy czym od stycznia do czerwca tego roku z PKP Cargo odeszło 376 osób.- Pozycja kosztów wynagrodzeń była jedyną pozycją kosztową, poza amortyzacją, niższą niż rok wcześniej, o prawie 40 mln zł. Dostosowaliśmy strukturę kosztów do sytuacji na rynku. Udało się nam poprawić wydajność. Zwiększyliśmy masę i pracę przewozową przy mniejszym zatrudnieniu (na jednego pracownika przypada 579,4 tys. tkm - red.) - powiedział Czesław Warsewicz. - Przy odbudowie cen na rynku będziemy w stanie zrównoważyć koszty z przychodami. Silnie na tym pracujemy.Prezes PKP Cargo zwrócił uwagę, że od początku pandemii w spółce nie było żadnych systemowych podwyżek, ale dialog z załogą jest konstruktywny a związki zawodowe deklarują odpowiedzialność za przyszłość firmy.Potwierdził to Zenon Kozendra, przedstawiciel pracowników w zarządzie PKP Cargo.- Na spotkaniu ze stroną społeczną w czerwcu umówiliśmy się, że po ogłoszeniu wyników za pierwsze półrocze podejmiemy rozmowy, na których zapadną rozstrzygnięcia dotyczące oczekiwań pracowników. Zdajemy sobie z nich sprawę. Do końca miesiąca możemy spodziewać się takich ustaleń oraz porozumienia z reprezentującymi pracowników związkami - powiedział.Zdaniem Czesława Warsewicza poprawia się stabilność finansowa spółki. Jej zadłużenie w bankach jest na bezpiecznym poziomie. Na koniec I półrocza wyniosło ono 2 mld 557 mln zł, ale było niższe o 23 mln zł niż na początku roku. Oznacza to, że spółka jest w stanie minimalizować swoje długi i to mimo trudnego okresu, notując duże straty. W 2020 r. strata netto wyniosła 224,3 mln zł.Prezes PKP Cargo podkreślił, że celem działań spółki jest zwiększenie jej wartości dla akcjonariuszy. Rynek to widzi. Rok temu kurs PKP wynosił około 13 zł, dziś cena akcji jest o pięć zł wyższa.