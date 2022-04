Koniec z poleconymi. Nadciąga rewolucja w doręczeniach

Jeszcze w 2022 roku wybrane urzędy państwowe będą kontaktować się z firmami za pośrednictwem poczty elektronicznej i e-doręczeń. W ciągu najbliższych lat każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, będzie musiał mieć zarejestrowane specjalne konto i odbierać korespondencję urzędową z wykorzystaniem e-listów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Harmonogram zmian

Co warte podkreślenia, przesyłek dostarczanych w ramach skrzynki e-doręczeń nie można przyrównywać do wiadomości z załącznikami przesyłanymi za pomocą e-maili. Jest szereg zasadniczych różnic. Pierwsza polega na tym, że w przypadku e-doręczenia mamy zagwarantowaną poufność i integralność (niezmienność) treści przy jednoznacznej wiarygodnej identyfikacji i uwierzytelnieniu nadawcy i adresata, czego nie można być pewnym przy wymianie korespondencji mailowej. Druga różnica - wydane przez kwalifikowanego lub publicznego dostawcę usługi e-doręczenia poświadczenia nadania i odbioru korzystają z prawnego domniemania prawdziwości, czyli stanowią rozstrzygający dowód w sprawach spornych, również sądowych.W przeciwieństwie do administracji, podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, firmy i korporacje, a także zwykli obywatele będą mieli swobodę wyboru dostawcy opisywanego rozwiązania. Jednakże usługa kwalifikowana, w odróżnieniu od usługi Poczty Polskiej, pozwala dodatkowo na prowadzenie prawnie udokumentowanej korespondencji w relacjach cywilnych i komercyjnych, a także konsumenckich. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kwalifikowane usługi e-doręczeń mogą być z jednakowym skutkiem prawnym świadczone na terenie całej Unii.Kwalifikowany usługodawca, działający na konkurencyjnym rynku komercyjnym, może zapewnić również szereg funkcjonalności dodatkowych, ułatwiających obsługę korespondencji elektronicznej oraz pełną integralność usługi z systemami informatycznymi wspierającymi procesy biznesowe firm. Jest to ważne, gdyż adres elektronicznych doręczeń każda firma będzie posiadać tylko jeden, niezależnie od jej wielkości, złożoności struktury organizacyjnej i rozproszenia terytorialnego.Jeśli jednak wybór padnie na Pocztę Polską, e-doręczenia będzie można realizować wyłącznie w ramach korespondencji z administracją publiczną.- W mojej ocenie kwalifikowana usługa e-doręczeń, zdefiniowana w unijnym rozporządzeniu eIDAS i określona szczegółowo w europejskich normach technicznych ETSI, jest tym rozwiązaniem, którego oczekuje rynek - mówi Paweł Wojtaszyk, Product Manager z Asseco Data Systems.Ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek korzystania z usługi e-doręczeń przez administrację publiczną oraz podmioty gospodarcze w przypadku prowadzenia korespondencji z administracją. Jednak ten obowiązek został rozłożony w czasie i zależy od rodzaju podmiotu.Jako pierwsze będą z tej usługi musiały korzystać organy administracji rządowej oraz prawnicy i adwokaci. Termin określony w ustawie pierwotnie zakładał dla tych podmiotów październik 2021 jako datę rozpoczęcia korzystania z publicznej usługi e-doręczeń. Jednak termin ten został przesunięty o blisko rok, ale według ostatnich ustaleń wynika, że nieprzekraczalnym terminem będzie 1 stycznia 2024.Termin ten będzie prawdopodobnie również terminem obowiązującym dla większości podmiotów zarejestrowanych w KRS, jak i CEIDG. Najdłuższe vacatio legis, bo do 2029 roku, przewidziane jest dla sądów powszechnych, które jednak wcześniej podłączone będą do systemu informatycznego umożliwiającego wymianę korespondencji z sądami oraz składanie pism procesowych w postaci elektronicznej.Należy mieć nadzieję, że nie nastąpi dalsze przesuwanie terminów i kolejna luka w cyfrowej administracji zostanie zlikwidowana, czyniąc procesy administracyjne sprawniejsze, co będzie z korzyścią dla obywateli oraz przedsiębiorców, a także dla środowiska.