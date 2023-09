Koniec z radio-stop. Kolej chce wskoczyć w sieć 5G. Jest jedno "ale"

Na polskiej kolei nie ukończono jeszcze budowy systemu łączności cyfrowej GSM-R, a już rozpoczynają się prace nad zastosowaniem 5G. To drugie nie będzie możliwe bez pierwszego.

Alstom, Ericsson, NetWorkS! i Instytut Kolejnictwa będą wspólnie pracować nad zastosowaniem łączności 5G na polskiej kolei. Poligon doświadczalny będzie na torze w Żmigrodzie.

Dzięki 5G kolej ma zyskać nieznane wcześniej możliwości sterowania ruchem, włącznie z autonomizacją pociągów, nie mówiąc już o rozwiązaniu problemu z radio-stop. Sieć ma być bardziej przepustowa, bezpieczniejsza, a jazda pociągów zoptymalizowana pod względem kosztowym.

Problem w tym, że nowy system łączności ma być instalowany w oparciu o infrastrukturę GSM-R, której budowa jest poważnie opóźniona. Jeśli mamy mieć 5G na kolei, musi zostać ukończona.

Fachowcy przekonują, że przejście na 5G będzie łatwiejsze, niż przejście na GSM-R. - Oczywiście pod warunkiem, że odrobimy lekcje, jeśli chodzi o ryzyka migracyjne - komentuje Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

Podczas niedawnych targów kolejowych Trako w Gdańsku firmy Alstom, Ericsson, NetWorkS! oraz Instytut Kolejnictwa oficjalnie potwierdziły swoją współpracę, podpisując list intencyjny w sprawie implementacji i testowania w Polsce Future Railway Mobile Communication System (FRMCS).

Sygnatariusze listu intencyjnego podzieli między sobą zadania

FRMCS to zaawansowany standard łączności oparty na technologii 5G, przeznaczony do zastąpienia systemu GSM-R. Jego głównym celem jest zwiększenie przepustowości sieci kolejowych oraz optymalizacja kosztów działania kolei. Został on zaprojektowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) we współpracy z kluczowymi przedstawicielami sektora kolejowego. To ważny krok w kierunku pełnej cyfryzacji transportu kolejowego. Na łączności 5G ma być m.in. oparte działanie ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) czy rozwój technologii szynowych pojazdów autonomicznych. 5G ma służyć także do komunikacji głosowej w ruchu kolejowym.

Od strony formalnej prace nad FRMCS umożliwia wydane 10 sierpnia 2023 r. przez Komisję Europejską, a opublikowane 8 września 2023 r. rozporządzenie w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności kolei w zakresie podsystemów sterowania (interoperacyjność to, najkrócej mówiąc, unifikacja ruchu kolejowego w UE).

Sygnatariusze listu intencyjnego podpisanego w Gdańsku opracują wspólne projekty badawczo-rozwojowe, przeprowadzą weryfikację wymagań i rozwiązań w rzeczywistych warunkach kolejowych na liczącym prawie 8 km torze testowym w Żmigrodzie w woj. dolnośląskim oraz stworzą i rozwiną modele szkoleniowe i certyfikację systemu FRMCS.

Alstom dostarczy nowoczesny podsystem sterowania dla pojazdów, a Ericsson rozwiązanie radiowej sieci telekomunikacyjnej na potrzeby realizacji pilotażu technologii FRMCS. Z kolei NetWorkS! zbuduje i będzie utrzymywać sieć FRMCS na torze testowym, do którego dostęp zapewni Instytut Kolejnictwa. IK doda także swój know-how.

- Sieci o znaczeniu krytycznym zyskują coraz większe znaczenie we wszystkich sektorach przemysłu, zwłaszcza w transporcie kolejowym, gdzie zapewniają oczekiwany poziom bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności. Ericsson ma przyjemność być partnerem w polskim pilotażu FRMCS i zademonstrować oraz przetestować sieci 5G w zastosowaniach specyficznych dla infrastruktury oraz taboru kolejowego - powiedział przy okazji podpisania listu intencyjnego Martin Mellor, prezes firmy Ericsson w Polsce.

- Nowy standard FRMCS jest niezwykle potrzebny ze względu na konieczność dalszej cyfryzacji, unifikacji na poziomie międzynarodowym oraz zwiększania bezpieczeństwa i przepustowości sieci kolejowej - skomentował Sławomir Cyza, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, dodając, że za francuską firmą przemawia ogromne doświadczenie. Odpowiedź na pytanie, które z nich dokładnie zostaną zaimplementowane do projektu prowadzonego w Żmigrodzie, zostanie wypracowana podczas badawczych.

5G "nakładką" na GSM-R, ale więcej okaże się w czasie badań

Nowy system łączności ma być instalowany w oparciu o infrastrukturę GSM-R, systemu kolejowej łączności cyfrowej w standardzie 2G, którego budowa jest poważnie opóźniona na skutek nieporozumień między inwestorem - PKP PLK - a wykonawcami. Na pewno nie zostanie ukończona do końca tego roku, jak planowano. Sprawą zainteresowała Najwyższa Izba Kontroli, która ostro skrytykowała PKP PLK. Szerzej pisaliśmy o tym sierpniu.

- Budowa systemu GSM-R musi zostać dokończona zgodnie z założeniami. Nie można go zamknąć na etapie, w którym jest teraz, albo, co grosza, porzucić. Dzięki temu wprowadzenie 5G na kolei nie będzie już taką rewolucją, jak przejście z łączności analogowej na GSM-R - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa, dodając, że GSM-R to ciągle jest projekt, który może zostać zrealizowany zgodnie z założeniami, z finansowaniem unijnym. Due time jest do osiągnięcia.

FRMCS może korzystać z budowanych dla GSM-R masztów, światłowodów, obiektów radiowych czy centralowych. Będzie też możliwość wprowadzenia nowego standardu w miejscach, w których nie zaplanowano działania GSM-R.

- Oczywiście pod warunkiem, że odrobimy lekcje, jeśli chodzi o ryzyka migracyjne. Największe wyzwania techniczne i organizacyjne nie są związane z działaniem łączności jako takiej, tylko z migracją funkcjonalności z jednego systemu do drugiego. Mają z tym kłopot zarządcy polskich linii kolejowych. W ich przypadku chodzi o migrację z systemu analogowego do cyfrowego w odniesieniu do spraw zarówno technicznych, jak i procedur prowadzenia ruchu. Jeżeli my przygotujemy się dobrze, z wyprzedzeniem zbudujemy kompetencje, a taka jest przecież intencja projektu, który będziemy realizować wspólnie z naszymi partnerami, powinniśmy tego rodzaju kłopotów albo uniknąć całkowicie, albo w lwiej części - komentuje Marek Pawlik.

Słowa wiceszefa Instytutu Kolejnictwa dotyczące konieczności ukończenia inwestycji PKP PLK potwierdza Patryk Borkowski, członek zarządu NetWorkS! do spraw technicznych. Jak mówi, 5G będzie swojego rodzaju "nakładką" na system zbudowany dla GSM-R. Jednak na pytanie, czy sama "nakładka" wystarczy, czy trzeba będzie stawiać dodatkowe maszty, odpowiedź dadzą dopiero testy w Żmigrodzie. Tam w praktyce okaże się, jak funkcjonalnie zbudować kolejowe 5G, zachowując odpowiednią przepustowość sieci.

5G daje 10 razy więcej możliwości niż łączność oparta na 2G

Analogowe systemy, z którymi na polskiej kolei mamy do czynienia dzisiaj, nie oferują transmisji danych. Jakie może to tworzyć problemy, pokazała m.in. fala nieuprawnionego używania sygnału radio-stop, która przetoczyła się przez Polskę pod koniec sierpnia. Łączność GSM-R oparta na standardzie 2G daje już możliwość zabezpieczenia się przed takim procederem i generalnie podnosi bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ale jej przepustowość jest mocno ograniczona. Nie pozwala na rozbudowaną diagnostykę techniczną nie tylko kolejowego systemu telekomunikacyjnego, ale wszelkich systemów infrastrukturalnych na kolei, a także systemów pokładowych w pojazdach. 2G nie nadaje się również do budowy systemów autonomicznego prowadzenia pociągów.

- Standard 5G w odróżnieniu od 2G oznacza zniesienie ograniczenia w zakresie transmisji danych, co przekłada się na możliwość cyfryzacji kolei w bardzo wielu obszarach. Ta technologia ma bardzo duże atuty. Weźmy na przykład obsługę kolejową dużej fabryki chemicznej, dysponującej rozbudowaną bocznicą i korzystającej z transportu kolejowego także w ramach procesu produkcyjnego. Wspomaganie bezpieczeństwa takiego procesu z wykorzystaniem technologii 5G daje 10 razy więcej możliwości niż w przypadku technologii 2G, czyli kolejowej wersji systemu GSM. Aż się prosi, żeby z niej skorzystać - ocenia Marek Pawlik.

Jedna technologia goni drugą. Jak się odnaleźć w tym wyścigu?

Z łącznością na polskiej kolei może być trochę jak z bankowością w Polsce, która 30 lat temu płynnie przeszła od książeczek oszczędnościowych do kart kredytowych i bankomatowych, przeskakując etap papierowych czeków funkcjonujących od dekad na Zachodzie. Polska kolej z łączności analogowej może przeskoczyć do standardu 5G.

Wynika to z tego, że PKP PLK za wdrażanie GSM-R wzięły się kilkanaście lat po wprowadzeniu w Europie tego rodzaju łączności jako wspólnego standardu dla operacji kolejowych niezbędnych dla interoperacyjności. Formalnie stało się to w 2000, a umowa na budowę systemu w Polsce została podpisana w 2018 r.

Pierwsze udane komercyjne wdrożenie GSM-R odbyło się w Szwecji w 1998 r. Potem zaczęły go stosować Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Słowacja, Belgia, Finlandia, Norwegia i Francja. Tą drogą poszły nie tylko kraje unijne, ale także m.in. Norwegia, Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska czy Australia. Inna rzecz, że między komercyjnym zastosowywaniem GSM-R a pojawieniem się pierwszych doniesień o standardzie 5G upłynęło nie więcej niż 10-15 lat. Technologia nie zdążyła się jeszcze zakorzenić, a już pojawiała się nowa.

Według Marka Pawlika wdrażanie FRMCS zacznie się na głównych liniach kolejowych w Unii Europejskiej już na początku 2025 r., jeszcze zanim badania w Żmigrodzie w zakresie polskich uwarunkowań migracyjnych zostaną ukończone. Co ważne, 2G ze względów technicznych trzeba wdrażać sieciowo, a przypadku 5G można to robić wyspowo/odcinkowo w sposób niemal niezauważalny dla użytkownika.

- Kto z nas zauważa, jak nasze telefony w zależności od sygnału dostępnego w powietrzu przełączają się pomiędzy 2G, 3G i 4G - kończy Marek Pawlik.