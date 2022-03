Koniec z transportem towarów do Rosji i Białorusi. Ministerstwo przedstawiło szczegóły apelu

Ministrowie transportu Polski i państw bałtyckich wezwali Unię Europejską do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z i do Rosji oraz Białorusi, a także zakazu wstępu statkom rosyjskim i białoruskim do portów w całej UE. Informowaliśmy o tym wczoraj, dziś poznaliśmy więcej szczegółów.

Ministrowie ds. transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zwrócili się do komisarz UE ds. transportu Adiny Vălean o zakaz wykonywania przewozów towarów z i na terytorium Rosji i Białorusi.

W obszarze transportu drogowego ministrowie zaproponowali wprowadzenie czasowego całkowitego zakazu wykonywania przewozów towarów z i na terytorium Rosji i Białorusi.

Ponadto padła propozycja cofnięcia zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT) na przewozy drogowe wykonywane przez przewoźników mających siedzibę na terytorium tych państw.

- Dziękuję ministrom ds. transportu za wspólne działanie. Mam nadzieję na rychłe decyzje szefów rządów państw UE w ramach Rady Europejskiej w tym temacie. Tylko wspólna decyzja wszystkich państw Unii Europejskiej sprawi, że nałożone na Rosję sankcje będą skuteczne. Nie może być też łatwego sposobu obejścia nałożonych zakazów, dlatego środki morskie muszą być wdrażane równolegle ze środkami w sektorze transportu drogowego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Jak przypomina Ministerstwo Infrastruktury, Unia Europejska w przeciągu ostatnich tygodni podjęła zdecydowane i bezprecedensowe działania, uderzając w gospodarkę Federacji Rosyjskiej sankcjami, które objęły m.in. sektor transportu lotniczego. Rosyjska maszyna wojenna jest jednak nadal napędzana przez towary, które transportowane są codziennie w rosyjskich i białoruskich samochodach ciężarowych. Dlatego ministrowie ds. transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali komisarz UE ds. transportu do podjęcia pilnych działań w dziedzinie ograniczenia transportu drogowego i morskiego do i z Rosji oraz Białorusi.



W sektorze morskim autorzy listu wzywają UE do podjęcia wszelkich niezbędnych środków mających na celu zakazanie lub dalsze ograniczenie cumowania rosyjskich i białoruskich statków do unijnych portów.



